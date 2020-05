Formosa libre de COVID-19: “Sigamos cuidando la salud y la vida de todos y todas”

Totalizan 797 los test realizados en la provincia desde el inicio de la pandemiaTras descartar los casos sospechosos de dos personas y los análisis de 29 personas asintomáticas, la provincia de Formosa prosigue sin cuadros positivos de coronavirus.Así fue expuesto en el marco de la conferencia de prensa de este sábado 30 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, de la que participaron el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.En efecto, en el parte informativo número 77 se detalla que en las últimas 24 horas se incorporaron para estudio a dos pacientes en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta.Se tratan de una mujer de 50 años con síntomas respiratorios, neumonía de larga data, internada en el Hospital de Clorinda; y una mujer de 26 años, embarazada, con síntomas febriles y dificultad respiratoria, que se interna en el Hospital de la Madre y el Niño.Las dos sin antecedentes de viajes ni contacto con casos sospechosos ni confirmados de COVID-19, sin perjuicio de lo cual se les tomaron las muestras y el Laboratorio de Biología Molecular informó resultados negativos a coronavirus.Además, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 29 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a COVID-19.De esta manera, Formosa, con 797 test realizados desde el comienzo de la pandemia, continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de coronavirus.Existen 528 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.En la jornada sabatina se dará de alta a diez personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Este viernes ingresaron 629 vehículos al territorio provincial, de los cuales 609 eran camiones de carga. Son un total de 741 personas, 40 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.En la vía pública fueron controladas 31.069 personas en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 379 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 9034 vehículos y se secuestraron 65 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 17 automóviles y 31 motocicletas. Asimismo, fueron notificados 356 personas por no usar el barbijo en la vía pública.En otro orden, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario concretó tareas de control y fiscalización en 21 comercios de diferentes rubros, labrándose 19 actas de infracción, con secuestro de 443 productos vencidos y clausura preventiva de un comercio.En los controles bromatológicos materializados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 30 comercios, labrándose 29 actas y clausurándose 14 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación a la lucha contra el dengue, este domingo 31 de mayo continuará la fumigación espacial en Laguna Blanca, Riacho He Hé, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Formosa Capital.Asimismo, el Consejo informó que “continuamos con el proceso de inclusión digital incorporando a la red provincial de fibra óptica a ámbitos rurales que, por su distancia y ubicación, aún no contaban con este servicio y que si dependiera de las leyes del mercado jamás lo hubieran tenido”.“Durante la última semana, a través de REFSA Telecomunicaciones hemos interconectado a las escuelas EPEP 236 de Colonia para Todo en el Departamento Pirané, EPEP 95 de El Simbolar en el Departamento Patiño, EPEP 39 de Riacho He Hé y EPEP 70 de Frontera en el Departamento Pilcomayo, la EPEP 451 de Tres Pases en el Departamento Bermejo y el destacamento policial de colonia La Disciplina en el Departamento Pirané”, se remarcó.Por otra parte, se comunicó el inicio del cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial.Este sábado percibieron sus haberes los jubilados provinciales con DNI terminados en 0, 1 y 2; en tanto que este domingo 31 de mayo harán lo propio los jubilados provinciales con DNI terminados en 3, 4 y 5.En ese sentido, se reiteró la invitación a utilizar todos los medios de pago electrónicos que ofrece el sistema bancario, como home banking, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales, atento al marco de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente.A su vez, desde el Consejo se recordó que este 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, resaltando “la importancia vital de este acto de amor y solidaridad, lo cual nos demuestra que aún en los momentos más duros y difíciles es posible dar vida y salud al prójimo”.“Con este mismo espíritu de amor, humanidad, entrega y solidaridad, sigamos cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes para cuidar de la salud y la vida de todos y todas”, se instó, reiterando la exhortación a “no bajar los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.