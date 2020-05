Estanislao del Campo: Inyección de $6 millones a partir del pago del IFE a 600 beneficiarios

En la mañana de este lunes, se ubicó en la comisaría local el Banco móvil que abonó los $10.000.Con normalidad se realizó este lunes por la mañana el pago del Ingreso de Emergencia Familiar (IFE) en la localidad de Estanislao del Campo. Para ello, los beneficiarios accedieron al cobro de los $10.000 en un Banco Móvil del Banco de Formosa, que se ubicó en la comisaría local.Según lo dispuesto por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia y el Banco de Formosa, en las localidades donde no hay una sucursal bancaria se diagramó un cronograma detallado para que las personas, sin moverse de su localidad, puedan percibir el beneficio de la IFE.El primer punto del Corredor Oeste fue Estanislao del Campo, donde con total normalidad en horas de la mañana el personal del banco abonó el IFE a 600 beneficiarios, quienes cumplieron con las medidas de distanciamiento social y el uso del barbijo sin inconvenientes.“Es una jornada muy importante para nosotros, debemos reconocer la decisión política del presidente de la Nación y del gobernador Gildo Insfrán, este último a través de la decisión política de acercarnos el Banco a esta localidad, hecho que permitió que los beneficiarios perciban en su lugar el beneficio y así evitamos el traslado de las personas”, aseguró el intendente de la localidad, Arnaldo Barrios.También, hizo notar que la IFE permitirá inyectar a la economía local 6 millones de pesos, marcando que “nos viene muy bien en este momento difícil que vivimos en el país, por el coronavirus”.En este contexto, elogió la política sanitaria del gobierno provincial que permite que Formosa hasta la fecha continúe sin casos confirmados de COVID-19, comentando que en Estanislao del Campo “estamos haciendo un trabajo bueno con todas las áreas intervinientes del Estado provincial, cuidando la salud de todos los formoseños”.Después, consultado sobre el acatamiento al uso del barbijo en la vía pública, medida que desde el domingo 10 es obligatorio en todo el territorio provincial, Barrios precisó: “En un 60% la gente utiliza el barbijo, con lo cual vamos a seguir insistiendo con la importancia del uso para prevenir el virus del COVID-19, así como también trabajar en la concientización de respetar la distancia social”.Por último, acerca de aquellos beneficiarios que no pudieron concurri hasta la comisaría local para percibir el cobro de la IFE, aseguró que “la idea es volver a tener el Banco Móvil, pero después de que finalice el cronograma de pago en las demás localidades del interior que no cuentan con una sucursal bancaria”.Por último, aclaró que las personas que no perciban en el día previsto, igualmente “tienen el absoluto derecho del beneficio”.Este martesEl recorrido del Banco Móvil del Banco de Formosa continúa este martes en la localidad de Pozo del Tigre (Corredor Oeste). Mientras que en el Corredor Sur, percibirán los beneficiarios de IFE de Misión Laishí y en el Corredor Este, a partir de las 7 horas en San Martín II, con la salvedad que una vez finalizado allí, se trasladarán hacia Fortín Lugones, cumpliendo con el cronograma previsto.