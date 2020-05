El pago de la IFE inyecta $ 10 millones a la economía de Villa Dos Trece

Este viernes continúa en la localidad el pago que se realiza a través del banco móvil, situación que agradeció el jefe comunal SchmidtEn la localidad de Villa Dos Trece, ubicada en el departamento de Pirané a 220 km de la Capital, se inició este jueves la primera jornada de pago del Ingreso de Emergencia Familia (IFE), que alcanza a más de mil beneficiarios. Lo cual representa una inyección a la economía local superior a los $ 10 millones. Por el gran número de beneficiarios, se dispuso el pago en dos jornadas, con lo cual este viernes continúa el pago hasta finalizar con el cronograma.El intendente municipal Lorenzo Gustavo Schmidt, se refirió al operativo diagramado entre la comuna, el Banco de Formosa y la Policía provincial que hizo posible, que esta localidad que no tiene sucursal bancaria, igualmente por medio del banco móvil la gente pueda cobrar la ayuda económica de $10.000 sin movilizarse ni trasladarse a otra localidad. “Tenemos que agradecer a las autoridades provinciales, y el Banco provincia que puso toda la logística para que esto sea una realidad”.Resaltó que la IFE “traerá beneficio para el comercio y cada beneficiario que proyecta donde va a poner este dinero que representan alrededor de $ 10 millones de pesos que van a quedar en el lugar”.Por otro lado, ante la coyuntura de la pandemia del coronavirus, certificó el intendente que “se cumplió con las medidas de bioseguridad como el uso del barbijo, y la distancia social”, añadiendo que “la gente respeta las medidas sanitarias, que hacen que en Formosa no tengamos casos de coronavirus”.Al tiempo que elogió al gobernador Gildo Insfrán, por quién dijo: “Es nuestro conductor, y cada una de las medidas se cumplen de manera estricta en la localidad, lo cual el estatus sanitario que hoy tiene la provincia es el resultado del trabajo realizado, por eso no tenemos que bajar los brazos”.Por otro lado comentó que la producción agrícola ganadera que tiene la localidad de Villa Dos Trece “sigue trabajando casi normalmente, tomando los recaudos con relación a la medidas sanitarias”, para eso remarcó que desde la comuna “estamos día a día pregonando a través de todos los medios disponibles, sobre el cuidado especial que debemos tener, priorizando la vida y la salud de nuestros habitantes”.Dispositivo de seguridadEl comisario Hugo Duarte, jefe de la comisaría de Villa Dos Trece, quien fue el responsable de la coordinación realizada para el pago de la IFE, entre el banco Formosa, municipalidad de Villa Dos Trece y la fuerza de seguridad explicó en qué consistió el operativo desplegado.“Hemos diagramado la colocación de las sillas en un sector adecuado para adoptar las medidas de bioseguridad como ser el distanciamiento social, la utilización de barbijos y guantes”, comenzó diciendo el jefe de la comisaría, donde este jueves y viernes se cumplirá con el pago de la ayuda económica a más de mil beneficiarios de la localidad y zonas aledañas.Indicó además, que en el lugar presta colaboración el personal del hospital, que a través de los agentes de salud, “de manera activa y con una ambulancia ubicada en el acceso a la dependencia policial colocan el alcohol en gel a todas las personas y se le toma la temperatura siguiendo las medidas sanitarias”.Al igual que el jefe comunal, el comisario Duarte, sostuvo que las personas colaboran con las disposiciones en el uso del barbijo, como así también de forma ordenada acatan las órdenes que realiza la fuerza policial para que todo se desenvuelva con normalidad.Por último, Javier Mujica, referente político de FORJA en Villa Dos Trece, expresó que la implementación de la IFE para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso “demuestra con hechos concretos que al Estado Nacional le importa la gente”, afirmó categórico.Y agregó: “Así como también al Gobierno Provincial que hace con toda la logística del banco provincia para que llegue a cada localidad que no tiene una sucursal bancaria, facilitando que la gente no tengan que trasladarse hacia los bancos y cobren este bono en la misma localidad”.