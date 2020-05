El gobierno provincial garantizó el pago del SAC a los agentes estatales

Este sábado en oportunidad del parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Oscar Ibañez, afirmó que “el pago del medio aguinaldo está garantizado”. Además, profundizó en los números que arroja la recaudación del mes de mayo, que “da la sensación de que la economía de la Nación, si bien a ritmo muy lento, ha comenzado a ponerse en marcha”, pronosticó.Advirtió que ante las dificultades económicas que algunos municipios del interior tendrían para abonar el aguinaldo, el estado provincial estará a su lado, como siempre.El titular de la cartera económica provincial llevó tranquilidad a los agentes de la Administración Pública Provincial al señalar que “está garantizado el pago del medio aguinaldo, no vamos a tener problemas en abonarlo”. Asimismo, puso de relieve que el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) del mes de junio tiene directa relación con la Coparticipación Federal de Impuestos, debido a que si bien los recursos que coparticipa la Nación a las Provincias es durante doce meses, “se tiene que contar por trece meses para afrontar el pago del aguinaldo, entonces para eso se debe ir haciendo una reserva para afrontar ese pago", explicó.Además, en este punto, destacó la pregunta que el periodismo local le transmitió al presidente Alberto Fernández en oportunidad de la visita a Formosa, acerca de que si es posible que la Nación garantice un piso de Coparticipación a las provincias para que estas pudieran ante la caída de la coparticipación contar con una garantía.A lo que el jefe de Estado respondió que “el Gobierno Nacional no podía garantizar un piso”, sino que "ha articulado un crédito para las provincias con dificultades financieras". “Ese crédito –indicó Ibañez- si bien tiene una tasa de interés baja que se ajusta por el CER, es decir, el capital del crédito que a vos te otorgan se ajusta por inflación, lo cual les diría que un crédito por inflación yo no lo tomaría, entonces ese es el esquema para las provincias", pero que igualmente hay provincias que toman el crédito ante las dificultades que tienen para cumplir con los sueldos a los estatales.Porque “indudablemente que se ajuste por inflación ese crédito no le preocupa tanto porque la primera obligación que tiene un estado provincial es el pago de la masa estatal”, agregó.MunicipiosPor otro lado consultado sobre el pago del aguinaldo, y los trascendidos de que hay comunas del interior que tendrían inconvenientes para pagar el SAC a los trabajadores municipales, aseveró que “vamos a estar al lado de los intendentes, como siempre lo hemos estado”.Para en este punto, volver a señalar que así como la Nación no le asegura un piso de recursos por la coparticipación federal a las provincias “tampoco nosotros podemos hacerlo con los municipios”.Recaudación de mayoEste sábado el ministro Ibañez realizó una exposición sobre la recaudación federal de impuesto del mes de mayo, y el impacto que tiene en las arcas del Tesoro provincial. Para eso comenzó diciendo que el viernes 29 fue el último día hábil del mes de mayo, lo que le permite entregar los primeros números relacionados con la Coparticipación Federal de Impuestos.Destacó como “muy importante” reflejar los datos que arroja mayo porque no solamente se van a reflejar las posibilidades financieras del Tesoro de la provincia, “sino que también es muy importante para todos los municipios del territorio provincial”, aseveró.“El mes de mayo, tradicionalmente en todos los presupuestos es uno de los meses de mayor recaudación fiscal, tanto para Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) como para las Direcciones de Rentas Provinciales, debido a que se concentran en ese mes vencimientos de los impuestos importantes como por ejemplo el impuesto a las Ganancias, acotando que en esta oportunidad el impuesto ha sido prorrogado el pago” destacó.Entonces, detalló: “Mayo comparativamente con el mes de abril de este año, tuvo un crecimiento nominal del 31,9%”, pero reveló que de haber sido un año normal (sin el contexto de pandemia) el crecimiento hubiese sido el doble.Ahora bien, “comparándolo con mayo del año 2019, creció solamente el 8,1 %”. “Lo que quiere decir que en términos reales, -no en términos absolutos aclaró-, si se ajusta por inflación el mes de mayo de este año con relación al 2019, cayó 27,5 %”, certificó.Para seguidamente, afirmar que de acuerdo a los número ofrecidos: "El mes de mayo ha tenido una tendencia que consideramos importante porque estaría deteniéndose esa tremenda caída de ingresos públicos que tuvimos, a partir del mes de enero hasta el mes de abril, y donde especialmente en abril se desplomó".Y añadió: “Da la sensación de que la economía de la Nación, si bien a un ritmo muy lento, ha comenzado a ponerse en marcha", pronosticó.Mientras que el Tesoro Provincial representó “una pérdida que se cuantifica “estimativamente en aproximadamente $2.160 millones”, según precisó.Antes de cerrar la exposición dijo que la semana próxima la AFIP a través de los partes correspondientes informará la realidad de los números, pero que cree que no cambiarán demasiado a los que preliminarmente se tienen.Créditos a tasa ceroPor otro lado informó que se extendió los plazos para tramitar los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos hasta el próximo 30 de junio.Así también, reflejó que según datos oficiales del organismo federal en total 200 mil personas ya cobraron el crédito sobre un universo de 500 mil que habían iniciaron el trámite, recordando que el monto máximo es de 150 mil pesos, que tiene seis meses de gracia para devolverlo, en 12 cuotas fijas sin interés."La característica para este crédito dirigido a monotributistas y autónomos es que se acredita en tres pagos en una tarjeta de crédito, que en el caso de que el beneficiario, no posea una tarjeta el banco le debe proveer", consignó.Pago de sueldosEl pago escalonado de haberes a la administración pública provincial comenzó este sábado 30 con los Pasivos de la Caja de Previsión Social, a partir de la terminación de DNI 0, 1 y 2. Este domingo continúa con los documentos terminados en 3, 4 y 5; el lunes 1 de junio, los DNI terminados en 6 y 7 y el martes 2, los DNI terminados en 8 y 9.En tanto, los agentes Activos comenzarán a cobrar el miércoles 3, los DNI terminados en 0, 1 y 2; el jueves 4, los DNI terminados en 3, 4 y 5; el viernes 5, los DNI terminados en 6 y 7 y el sábado 6, los DNI terminados en 8 y 9, finalizando con el cronograma.Acerca del cronograma dispuesto, acotó el titular de la cartera económica que se continúa con esta modalidad escalonada para evitar las aglomeraciones de las personas en los cajeros automáticos.Al tiempo que les pidió tanto a los agentes activos y pasivos que traten de utilizar los medios alternativos de pago, es decir, las tarjetas de débito y crédito, homebanking, billetera electrónica onda del Banco Formosa “para evita que tengan que ir a hacer una fila ante un cajero”.La otra recomendación “es que hay muchos agentes que quieren tener un recibo impreso de sus haberes, -que están en su derecho dijo- pero para que no vayan, por ejemplo a la Caja de Previsión a hacer fila para el trámite, les recordó que en la página del gobierno de la provincia www.formosa.gob.ar/miportal pueden bajar los recibos e imprimirlos, o también archivarlo en el teléfono. “Lo que queremos pedirles es que no transiten hasta la Caja al solo efecto de pedir su recibo, utilicen estos medios, así nos cuidamos entre todos”, agregó.