Por Nuestra Gente Todo, Obras y Servicios”: La subsecretaría de Crédito Público convocó a intendentes

Contadora Cecilia Bloser, Subsecretaria de Crédito Público y Programación Económica del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la ProvinciaEn su cuarta etapa, el programa provincial Por Nuestra Gente Todo, ya cuenta con 18 proyectos en curso y con un presupuesto total de más de 180 millones de pesos para distribuir entre 35 municipalidades y comisiones de fomento. Para conocer sobre el avance del mencionado programa, “Tu Municipio Al Día” dialogó con la C.P. Cecilia Bloser, Subsecretaria de Crédito Público y Programación Económica del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, quien manifestó estar en constante comunicación con los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento, de manera virtual, por videoconferencia, vía telefónica, por wasap y “en algunos casos he recibido la visita de algunos de ellos” comentó.“A todos aquellos intendentes que aún no tienen armado proyecto alguno, los invitamos a que se acerquen, que se comuniquen y los que ya tienen armado que lo presenten” exclamó la funcionaria, destacando que “mi equipo técnico está realizando visitas a algunas municipalidades para brindarles asesoramiento, siempre para acompañarlos en lo que necesiten y canalizar sus dudas en lo concerniente al programa”.“Desde la Subsecretaría de Crédito Público a través de este asesoramiento que brindamos para aquellos municipios que no cuentan con equipos técnicos, solo buscamos darle marcha y seguir para adelante con este programa provincial que es de gran ayuda para las municipalidades, justamente en este tiempo difícil que estamos atravesando” explicitó la Subsecretaria.Entre las 13 comunas que iniciaron los trámites pertinentes cabe destacar que se encuentran obras como la construcción de módulos habitacionales (Laguna Yema), la construcción de pórtico entrada (Tres Lagunas), la readecuación de sistema lumínico (Estanislao del Campo), enripiado de calles (General Belgrano, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Laguna Naineck), refacción de plazas (Colonia Pastoril), centros de capacitación (Pozo de Maza), construcción de cisternas para agua potable (Pozo de Maza), reparación y rehabilitación de polideportivos (Laguna Naineck) y la construcción de núcleos sanitarios (Riacho He He).Otras localidades destinarán los fondos a la realización de servicios en pos del embellecimiento, mantenimiento y limpieza de espacios públicos como es el caso de Laguna Blanca, El Espinillo e Ibarreta.“Actualmente, esos 18 proyectos, representan un desembolso de poco más de 53 millones de pesos que llegaran a los distintos puntos de la provincia en un plazo máximo de 6 meses, de acuerdo a la certificación de los avances” indicó Bloser asegurando que “esto representará trabajo genuino para más de 180 personas de manera directa, y una reactivación económica de manera indirectas para los distintos comercios del interior de la provincia”.