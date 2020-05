Desde este lunes 11 será normal el Sistema de Estacionamiento Medido

La Dirección de Tránsito del municipio capitalino informó que a partir de este lunes 11 será normal en la ciudad el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), anticipando, además, que próximamente retornará la atención al público para tramitar la Licencia Nacional de Conducir.Con respecto al SEM, el responsable del área de Tránsito, Lic. Orlando Ortiz, explicó: “El lunes 11 el sistema regirá de manera normal por el hecho de que las actividades municipales ya se han incorporado casi en su totalidad”.Agregó el funcionario que es importante la aplicación de este sistema de estacionamiento porque forma parte de un plan de ordenamiento vehicular de la ciudad que, en el marco de los protocolos ante el COVID 19, solo disminuyó pero no dejó de aplicarse.Aclaró, además, que el horario de estacionamiento medido continuará funcionando de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 20 horas, y los sábados, de 8 a 13 horas.Por otra parte, Ortiz adelantó que avanzan las gestiones para que en los próximos días la Dirección de Tránsito reciba nuevamente a vecinas y vecinos que necesiten tramitar la Licencia Nacional de Conducir.“Todavía no está definida la fecha de atención ya que estamos finiquitando algunas cuestiones que garanticen la seguridad y el orden para evitar así la aglomeración de personas, pero a la brevedad tendremos habilitado el sistema para otorgar los turnos de manera on line”, precisó.Por último, el funcionario les recordó a vecinos y vecinas de la ciudad que las licencias de conducir que vencieron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio tienen una vigencia de más de 90 días a partir de la fecha de vencimiento, por lo que seguirán teniendo validez.