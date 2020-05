Coronavirus: El Presidente recorrió hospitales y firmó acuerdos de obras en Formosa

El presidente Alberto Fernández se comprometió hoy a trabajar para darle a Formosa “todo lo que no le dieron en estos años porque los formoseños merecen ser atendidos como cualquier argentino que viva en cualquier rincón de la república”, dijo al tiempo que se manifestó feliz de estar en la provincia hasta donde llegó junto a la primera dama Fabiola Yañez.El mandatario agradeció al gobernador Gildo Insfrán y a los formoseños por recibirlo y destacó: “Cuando nosotros hablamos de la cuarentena lo hacemos sólo pensando en la salud de la gente. El día después de la pandemia y de tanto malestar vamos a estar de pie, produciendo y haciendo crecer a la Argentina”.“Tenemos proyectos para salir de la cuarentena y hemos tomado las medidas sanitarias para que no llegue el virus a la provincia, pero si llegara estamos preparados para frenarlo”, destacó.Las declaraciones las hizo en una conferencia de prensa junto al gobernador Insfrán, como cierre de sus actividades en la provincia donde desplegó una amplia agenda que empezó con una visita al Estadio Cincuentenario, cuyo predio fue acondicionado como hospital de campaña para la atención e internación de pacientes con casos leves de coronavirus.A continuación, el mandatario encabezó la puesta en marcha del Hospital Interdistrital Evita para pacientes con casos graves de COVID-19, donde fue recibido por las autoridades de la institución, y con quienes realizó una recorrida por las instalaciones.Una vez que finalizó la actividad, el jefe de Estado se trasladó a pie hacia el Hospital Odontológico donde, tras ser declarado Huésped de Honor, firmó convenios en distintas áreas con el gobernador Insfrán.Entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación que reactivará obras paralizadas y ejecutará proyectos nuevos en la provincia por un total de 10.127 millones de pesos.Con una inversión total de 500 millones de pesos, el Plan Argentina Hace comenzará a ejecutarse en seis municipios de Formosa donde se realizarán obras de agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y de equipamiento social, que permitirán crear empleo local con paridad de género.Además, como parte de ese mismo programa, se reactivará la obra del Puente de Acceso al Polo Científico y Tecnológico que se encuentra paralizada desde 2017, y que demandará una inversión estimada de 69 millones de pesos. La misma beneficiará a 222 mil personas.También el Presidente informó que la Nación asumirá el compromiso de terminar los kilómetros que hacen falta para que el gas “llegue definitivamente a Formosa”, al tiempo que explicó que “quedó inexplicablemente un trecho sin hacer de un gasoducto que permitiría tener gas natural a toda la provincia”.La cartera de Obras Públicas encabezará también la finalización de trabajos de infraestructura sanitaria para garantizar una red de emergencia frente a la pandemia del coronavirus, además de trabajos de construcción de rutas, viaductos y autovías provinciales.A la visita por la provincia, lo acompañaron los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Luis Basterra; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.Por otro lado, la provincia adhirió a los programas federales Argentina Construye y Argentina Construye-Solidariada, que generarán 750 mil puestos de trabajo en todo el país.Ambos fueron lanzados recientemente por el Presidente para enfrentar las consecuencias sanitarias, económicas y habitacionales de la pandemia.Argentina Construye tiene como objetivo realizar obras de infraestructura sanitaria y de equipamiento y viviendas, con una inversión de 28.992 millones de pesos; mientras que Argentina Construye-Solidaria otorgará subsidios por un total de 800 millones de pesos, para la compra de materiales para la refacción de espacios físicos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales y entidades eclesiásticas.“Hoy venimos a uno de los dos territorios que tiene la Argentina donde el virus no ha llegado por los cuidados que tienen los que gobiernan la provincia”, destacó el Jefe de Estado al tiempo que aseguró: “Formosa se ha preparado por si llega a venir el virus, y va a poder controlar con el sistema de salud provincial la salud de los formoseños”.