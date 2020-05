Cónsul paraguayo valoró el trabajo que realiza Formosa para evitar casos positivos de COVID-19

El cónsul paraguayo en Formosa, Fernando Acosta Díaz, señaló que en el marco de la pandemia por coronavirus se lleva adelante un trabajo coordinado entre las autoridades centrales de los gobiernos de Argentina y Paraguay.



“Desde ahí van bajando línea y marcando la hoja de ruta, y coordinamos. El consulado actualmente en Formosa está trabajando en forma coordinada con todas las autoridades, desde el gobernador, el ministro de Seguridad, para el ingreso de los connacionales en tránsito a través de la provincia de Formosa hasta Clorinda, como la asistencia que le brindamos aquí, en la provincia”, señaló.



El diplomático valoró “el trabajo coordinado que se realiza en Formosa para evitar casos positivos de COVID-19” y aseguró que “éste es uno de los mejores lugares en el mundo donde uno quiere estar viviendo en este momento, porque no hay casos, y eso no se logra con improvisación. Es un trabajo coordinado entre las autoridades, trabajo que respetamos”.



Al comentar cómo es la actualidad en su país, señaló que “Paraguay tomó medidas acertadas que en un principio fueron consideradas como exageradas, posteriormente caímos en la realidad que fueron acertadas. Ahora, el país entrará en fase 2, cuando hay otros países que ya comenzaron con las medidas con posterioridad a Paraguay. Paulatinamente se irán habilitando actividades, hasta la fecha hay 834 casos en Paraguay, la mayoría paraguayos que vinieron desde el exterior”.



Consideró sumamente positivo al hecho de que hace una semana en su país “no se registran casos locales, el virus no está instalado, sino que son los connacionales que están ingresando desde el Brasil. Ellos están todos en cuarentena”.



Destacó, asimismo, “la excelente gestión que están realizando Argentina y Paraguay” al subrayar que “somos ejemplo de las medidas acertadas que se están tomando, la única manera es estar cooperando”.



Sobre el sistema de salud paraguayo, manifestó que la pandemia obligó a una rápida inversión en infraestructura, que derivó en la construcción de dos hospitales en tiempo récord. “La pandemia permitió actualizarnos ante el déficit que teníamos en materia de salud, adquirimos los equipamientos hospitalarios necesarios para enfrentar esta pandemia”, explicó.

Consideró que tanto Argentina como Paraguay son ejemplos por las medidas preventivas que tomaron ante la pandemia. Felicitó a las autoridades de nuestra provincia por el trabajo coordinado para evitar casos positivos de Coronavirus.