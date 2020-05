Con 3971 casos de dengue, Formosa disminuye la cantidad de positivos

Los casos de dengue en Formosa se redujeron un 62% con respecto a la última semana del mes de abril, según lo aseguró este martes el director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.El médico epidemiólogo precisó que Formosa tiene 3971 casos positivos de dengue, presentando una reducción del 21% la incidencia de casos nuevos -en relación a lo reportado la semana anterior- y una reducción del 62% con respecto a la última semana de abril.“El descenso de la curva de transmisión es sostenido y evidencia la importancia del permanente trabajo de fumigación, el control domiciliario y el descacharrizado que realizamos, así como el compromiso de todos los vecinos en el cuidado personal con repelente y la eliminación cada tres días de los recipientes que puedan contener agua”, fundamentó.En este contexto, el doctor Romero Bruno destacó que “la drástica disminución de casos no se debe únicamente al clima. El mosquito recién comienza a disminuir su actividad después de 2 semanas de que la temperatura sea menor a 12 grados, que es cuando empieza a perder su actividad y a transmitirse menos”.“Esto se debe, fundamentalmente, al trabajo de todos, a la colaboración de las personas que abren las puertas de sus casas a los agentes sanitarios. Ahora que están más tiempo en sus casas los vecinos se toman en serio este tema y han comenzado también a colaborar sacando todos los elementos que puedan contener agua. Se debe a la intensificación de todas las actividades antivectoriales, al descacharrizado, al trabajo de las brigadas sanitarias que recorren durante todo el año, acompañado a esto las actividades de la Municipalidad en distintas localidades de la provincia”, precisó Romero Bruno.Advirtió que quien no cuide su patio pone en riesgo la propia salud, como también la del vecino, ya que el mosquito puede trasladarse hasta 200 metros alrededor, e hizo hincapié en que “todas las medidas que se han intensificado están dando sus resultados y a esto hay que mantenerlo durante todo el año. La situación va mejorar, esperamos que esto ocurra en el transcurso de los meses que vienen”.El médico realizó una exposición sobre las semanas epidemiológicas, en la cual explicó el comportamiento de la enfermedad en la provincia. “Comenzamos en enero con una pequeña cantidad de casos y a mediados de lo que es la semana 9 y 10 –aproximadamente- lo que corresponde a los primeros días del mes de marzo es cuando comienza a aumentar la cantidad de casos en varias regiones”, precisó.En este sentido, Romero Bruno indicó que la localidad de Clorinda fue la primera que reportó casos (importados). “Esto se da a través del virus que porta la persona y estando el mosquito presente -que es el único transmisor de esta enfermedad- ya que sin mosquito no hay dengue”.A lo que agregó: “Una vez que el mosquito estuvo presente, los casos comenzaron a aumentar y llegamos a la semana 18 -fines de abril- que es cuando se da la mayor cantidad de casos por semana, a partir de la cual también se intensificaron todas las actividades antivectoriales”.Resaltó que el virus estuvo presente en mayor escala en las localidades de “Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, sobre la ruta 86, varios barrios afectados en la ciudad capital, también sobre la ruta n° 81, Las Lomitas, Ibarreta, Estanislao del Campo. En menor medida, fueron Herradura y Pastoril”.Acciones sanitariasEn relación a la lucha contra el dengue, este miércoles 20 se realizará fumigaciones espaciales en las localidades Laguna Naineck, Laguna Blanca, Clorinda, Pirané, Villa General Güemes, Ingeniero Juárez, San Martín 2, El Chorro, El Espinillo, Gran Guardia y Misión Laishí.En cuanto al trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se informó que se continuarán en los barrios: Obrero y Toba de Clorinda, El Chorro, y en los barrios 7 de Mayo, Villa del Rosario, Santa Rosa y San Martín, de la Formosa capital.Mientras que el trabajo de descacharrizado, realizado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino continuará en el barrio Divino Niño, mientras que el trabajo con vialidad provincial continuará en el barrio 7 de Mayo.