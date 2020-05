La prórroga de precios máximos de referencia incluye a toda la cadena de formación de precios

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, subrayó que la prórroga del Programa de precios máximos de referencia hasta el 30 de junio de este año involucra a toda la cadena de formación de precios, desde los industriales a los distribuidores y comercializadores de los alimentos, artículos de aseo personal y limpieza, quienes tienen la obligación de retrotraer los precios al 6 de mayo de 2020.Así lo indicó este martes durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, al referirse a la Resolución Nº 133/20 del Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Comercio Interior.“Si analizamos toda la cadena desde que se forman los elementos hasta que se venden, hay dos factores que no sólo no forman precios sino que son los directamente perjudicados con los abusos: el productor primario, aquel que produce alimentos, y el consumidor final”, manifestó el titular de la cartera económica provincial.Asimismo, comunicó que la ANSES dispuso el aumento de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo un 6,12 por ciento a partir de junio y la medida que dispuso ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) de suspender los aumentos en telefonía celular, fija, internet y tv paga hasta el 31 de agosto de 2020.También, informó que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Nº 487/20, el presidente Alberto Fernández prohíbe efectuar despidos y suspensiones de trabajadores privados en todo el país por 60 días.En cuanto al cronograma de pagos de distintos beneficios, este martes cobraron la AUH los beneficiarios con DNI terminados en 7; Asignación por embarazo, DNI terminados en 6; Tarjeta Alimentar los DNI terminados en 7; Programa alimentario PAMI los DNI terminados en 2 y 7; jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyos haberes no superen la suma mensual de 17.859, DNI terminados en 7,El pago del IFE a quienes optaron por Red Link, DNI terminados en 4; Red Banelco, DNI terminados en 9; CBU, DNI terminados en 9. Pago del IFe por ventanilla en todas las sedes bancarias del BF, a DNI terminados en 4.Este miércoles cobrarán los DNI terminados en 5; jueves 21, DNI terminados en 6; viernes 22, DNI terminados en 7; martes 26, DNI terminados en 9 y miércoles 27, DNI terminados en 9. En el horario de 12 a 15.Respecto al Operativo especial de pago IFE en el interior, se cumplió con total normalidad en Subteniente Perín, Gran Guardia, San Hilario, Tres Lagunas, Siete Palmas y Palma Sola.Consultado respecto a la medida que establece el no corte del servicio de energía eléctrica ante la situación de emergencia sanitaria por coronavirus, el ministro Ibáñez aclaró que la medida rige para los beneficiarios de la tarifa social.Sobre el pago del bono de 20 mil pesos para trabajadores de la salud, reiteró que Formosa fue una de las primeras provincias en presentar las planillas, tanto del sector público como privado, ante la ANSES, aguardando hasta el momento su efectivización.