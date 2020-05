Cómo beneficiarán a Formosa los programas nacionales Argentina Construye y Solidaria

En el marco de la visita presidencial a Formosa, el gobernador Gildo Insfrán firmó con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, el acuerdo de colaboración de los Programas Federales “Argentina Construye” y “Argentina Construye Solidaria”.Se trata de programas destinados al mejoramiento de las sedes de las organizaciones comunitarias, a la construcción, refacción y ampliación de viviendas, desarrollo de núcleos sanitarios y conexiones domiciliarias, a la infraestructura pública, generación de lotes con servicios y equipamientos comunitarios, con el objeto de mejorar las condiciones cualitativas y cuantitativas del hábitat, entre otros.Así lo confirmó el administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Ugelli al señalar que en el caso del programa Argentina Construye, maneja una previsión de fondos de 28 mil millones de pesos en distintas modalidades, estructurado en once programas distintos, siete de ellos serán destinados al Procrear.“Es decir, habrá créditos subsidiados por el Estado nacional a través de los bancos que veremos como son los instructivos, que tienen que ver con distintas líneas, ampliación, refacción, lotes con servicio, mejoramiento a través de microcréditos, para conexiones de gas, una cuestión que vamos a retomar y la línea construcción. Hay previstas en Procrear 4 mil ofertas nuevas de viviendas”, anticipó el funcionario.Sostuvo que la provincia articulará, además, la mejora de organizaciones comunitarias, conexiones domiciliarias, núcleos sanitarios, equipamiento comunitario y otras 1.500 viviendas de completamiento barrial que serán distribuidas entre las distintas jurisdicciones del país.El titular del IPV precisó que la provincia gestiona en forma permanente la reactivación de planes de viviendas y valoró la buena relación con las nuevas autoridades nacionales, en ese sentido.“Estamos en tratativas permanentes para reactivar los planes que tenemos en ejecución que son la tercera y cuarta etapa de La Nueva Formosa, hablamos de un saldo de 1.741 viviendas (tercera etapa) y las 632 (parcial de la cuarta etapa). Formosa es un caso emblemático, porque en la gestión anterior no solo no tuvimos obras nuevas en viviendas sino que perdimos 678 viviendas que teníamos conveniadas, contratadas, licitadas, con anticipo financiero de la época de Cristina (Fernández) de las 1310 correspondiente a la cuarta etapa de La Nueva Formosa, y perdimos ese financiamiento”, recordó.En este contexto, el ingeniero Marcelo Ugelli precisó: “Queremos reactivar esos dos convenios y poder terminar esa importante urbanización. Hemos tenido una recomposición de saldos históricos, la ministra además de reestructurar el ministerio lo primero que hizo fue depositarnos ese importante dinero que hoy permite que algunas de esas obras estén en movimiento”.