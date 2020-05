Ciencia y tecnología: Formosa es destacada como referente en la región

“Si bien hay opiniones muy favorables y objetivas respecto a las políticas públicas, lo que se está destacando mucho de Formosa es el comportamiento social, de comunidad organizada, que estamos exhibiendo ante el país todo”El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingeniero Julio Aráoz, resaltó que en la región la provincia de Formosa “tiene una posición de muy buena referencia” en cuanto a ciencia, tecnología y desarrollo.En un primer término, el funcionario analizó cómo se encuentra el sector después del mandato del expresidente Mauricio Macri. “Venimos con dificultades tras cuatro años de políticas opuestas al desarrollo nacional, al federalismo y en particular enfatizando fuertemente el castigo a provincias como la nuestra que jamás se han arrodillado desde la conducción política y ejecutiva y la misma ciudadanía”, expuso.“Parece que la pandemia tapa todo, pero sin embargo la Argentina está con una crisis profunda de endeudamiento, hay que resolver esas cuestiones y sobre eso se suma la contingencia del COVID-19”, señaló.Cuando gobernaba el macrismo, remarcó que “la decisión política desde la provincia fue no modificar el rumbo, pero sí asumir como comunidad que el ritmo de ejecución de todo aquello iba a ser más lento”.En ese sentido, “se mantuvieron los objetivos y hay hechos elocuentes que así lo permiten corroborar, pero redoblamos el esfuerzo de las políticas públicas para atender los requerimientos de la población afectada por esta pandemia”.Remarcó que este contexto “no ha impedido que se continúen ejecutando proyectos”, mencionando a modo de ejemplo “algo que ha sido una noticia muy difundida en estos días con una visita que hizo el gobernador Gildo Insfrán a la planta de almacenamiento de gases de la atmósfera, porque no sólo tienen orientación hacia lo que hoy nos preocupa, la salud pública, sino que ahí la idea también es almacenar gases que son de uso habitual en la industria”.“Por supuesto que la prioridad en este momento se da en poder tener grandes volúmenes de oxígeno fundamentalmente almacenados para tener no sólo un estado de seguridad, sino también mejorar el costo de logística y la rapidez, todo lo que significa poder entregar a todo el sistema público y privado este fluido, donde vale el término de vital importancia”, significó Aráoz.InversionesEn esa línea trajo a cuento lo expresado por el responsable de la mencionada planta de fraccionamiento y envasado de gases medicinales e industriales, Andrés Ohanessian, gerente general de Avedis, quien fue categórico al destacar que “vimos el avance que tuvo la provincia de Formosa, que fue abismal en materia de salud en los últimos años. Hay una inversión por parte del Estado provincial que pocas veces vi en otras zonas del país”.“Lo ha dicho el responsable de la firma: el crecimiento que ha tenido el sistema público de la provincia, sostenido durante el tiempo en los últimos años, ha justificado una inversión de esas características y esta empresa viene trabajando desde hace tiempo”, enfatizó el secretario de Ciencia y Tecnología.Recalcó que “la necesidad de emplazar en el Polo Científico y Tecnológico de instalaciones de este tipo y de esta envergadura estaba orientada fundamentalmente a atender el sistema existente, pero la ampliación ya está. Ahora se aceleraron algunas instalaciones en cuanto a volúmenes para poder tenerlos disponibles”.“Este proyecto comenzó en el 2019 por un acuerdo específico que hemos hecho entre el Poder Ejecutivo con la empresa para crearles las condiciones para que se pueda instalar acá porque veíamos la necesidad”, recordó, apuntando que “el oxígeno todavía se sigue produciendo en Buenos Aires, de hecho se sigue separando y se lo trae en camiones desde allá. La idea es que Formosa el día de mañana pueda tener su propia producción local y que a futuro nosotros podamos separar acá”.ReferenteConsultado sobre el posicionamiento de Formosa en la región, indicó que “he tenido en estas horas conversaciones con mis pares de la región y se señala como una muy buena referencia a la provincia”.“Si bien hay opiniones muy favorables y objetivas respecto a las políticas públicas, lo que se está destacando mucho de Formosa es el comportamiento social, de comunidad organizada, que estamos exhibiendo ante el país todo”, apreció el funcionario, valorando que “la comunidad se haya apropiado de la importancia que tiene cuidarse y cuidar al otro, en el marco de la pandemia, lo vemos en las calles y es el resultado. No es tan fácil en otras latitudes ni en otras regiones cercanas poder lograr esto”.Hizo notar que “es un punto interesante que nos debe llevar a la reflexión y seguir trabajando este tipo de cuestiones porque son decisivas a la hora de tener los resultados que hoy podemos tener por el bien de todos. Hay otras sociedades donde esto no ha sucedido”.“Creo que el posicionamiento en la medida en que se continúa así estaremos bien parados y plantados frente a lo que se viene –manifestó-. Nosotros tenemos una gimnasia diaria en lo que es la lucha contra el dengue y así como lo indica el ministro de Gobierno, Jorge González, acá no se improvisó, el sistema está muy ajustado. No es mi especialidad porque son temas de salud pública, pero nuestra participación complementa muchas de esas acciones”.