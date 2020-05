Asumió el Dr. Nicolás Urday como nuevo Director de Gestión Clínica del HAC

En horas del mediodía el Subsecretario de Coordinación y Control, actualmente a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano Dr. Edgar Abel Crocci y el Administrador General del HAC Dr. Marcelo Prochasko, junto a sus directores asociados presentaron al Dr. Nicolás Urday como el nuevo director de Gestión Clínica de la institución.El profesional se suma al equipo de trabajo junto al Administrador General Dr. Marcelo Prochasko; la Directora de Gestión de Pacientes Dra. Paula Ramírez y la Directora de Gestión Administrativa Contable Contadora Carolina González, según resolución 2.127/20 con fecha de hoy.El Dr. Crocci fue el encargado de recibir al profesional “estamos muy contentos que un compañero sea parte de este equipo, que se lo ganó con trabajo y militancia”El nuevo director agradeció a las autoridades provinciales la confianza depositada al elegirlo para hacerse cargo de la dirección y manifestó que apuntara en trabajar en equipo “Mi agradecimiento al Gobierno de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo Humano y a las autoridades del Hospital por la confianza y la oportunidad, así también a mi familia por el apoyo de siempre”, expresó.Luego agregó “hay personas que me conocen hace muchos años a las cuales quiero mucho, el HAC paso a ser mi vida, espero que me acompañen, porque sin ustedes es imposible que podamos hacer esto si no estamos todos juntos”, expresó al referirse a sus compañeros.“Prometo dejar la vida y no defraudar a nadie, somos un equipo sin límites, trabajemos como todos estos años con la mejor excelencia”, finalizoUrday es medico urólogo y se desempañaba como Responsable del Servicio de Urología del HAC.