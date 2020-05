Alarcón participó de reunión virtual del Movimiento Mercantil del Interio

El secretario adjunto de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y secretario general del Movimiento Mercantil del Interior, José González presidió una video conferencia vía zoom con los secretarios generales de Sindicatos de Comercio de todo el país, de la que participó el titular del CEC- Formosa, Aníbal Alarcón.El referente del MMI agradeció “a los noventa y ocho compañeros y compañeras que desde distintos lugares me acompañaron en esta experiencia enriquecedora e histórica”, exhortándolos a no “bajar los brazos en esta emergencia sanitaria”.Tras la presentación de González, los economistas Gustavo Marangoni y Fabio Rodríguez de la Consultora M&R Asociados, brindaron un análisis económico financiero de Argentina y del mundo, bajo el título "Imaginando la pos Pandemia".Durante el encuentro virtual, los especialistas analizaron los escenarios políticos-económicos y las perspectivas que se presentan a nivel global como consecuencia del COVID 19.“La flexibilización de la cuarentena implica distintas miradas, por un lado, la apertura de actividades, con liberaciones graduales distintas en los principales centros urbanos con respecto al interior. Por otro, el poder de compra marca su propio ritmo, dependiendo de los diferentes segmentos socio-económicos, tipos de empleos, transferencias públicas y situación de endeudamiento”, sostuvieron.Anticiparon que “el panorama post pandemia mostrará reajustes en la oferta, producto de la supervivencia empresaria y la capacidad de adaptación a cambios que se perciban permanentes. Otro factor gravitante es el equilibrio precio-seguridad en la compra, mientras el efecto miedo siga ganándole al efecto consumismo o compra compulsiva. Proseguirá el esfuerzo por aumentar la digitalización y las ventas on line, con resurgimiento de lo local, comprando en los comercios del barrio, además de un aceleramiento de los cambios en los medios de pago”.Tanto Marangoni como Rodríguez coincidieron que “ningún académico de ninguna escuela tiene la varita mágica para resolver este problema económico”. Sin embargo, sugirieron un plan integral para atacar la inflación y el tipo de cambio, con medidas tales como recoger exceso de pesos, aumentar el crédito para que se incremente la oferta de bienes, cuidar la brecha cambiaria para que no se dispare y recurrir a fuentes alternativas de financiación para evitar desbalances. Con respecto a la deuda, hicieron una comparación futbolística. “vamos al alargue, para no perder el partido”.A modo de balance, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón se mostró complacido por este tipo de iniciativa que “nos permite saber cómo estamos parados a nivel gremial en el medio de un contexto aparentemente adverso, pero que nos plantea nuevas oportunidades y desafíos para enfrentar la crisis, defendiendo y preservando las fuentes laborales del sector”.