Cabrera confirmó la sesión virtual de la Legislatura y arremetió contra quienes formulan denuncias infundadas en medios nacionales

El Presidente Provisional de la Cámara de Diputados, Doctor Armando Felipe Cabrera, ratificó la realización en modo remoto virtual de la sesión que celebrará este jueves la Cámara de Diputados de la Provincia en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.Recordó Cabrera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se expidió a que el Senado, precedido por Cristina Fernández de Kirchner, sesione a distancia con todas las atribuciones constitucionales del caso. De esta manera “se ha sentado un precedente de una cuestión no justiciable, a un tema de orden político y reservado al poder político; en este caso al Poder Legislativo”, aseguró.El Diputado provincial manifestó su beneplácito por la vuelta al trabajo. “Realmente muy contentos porque podremos utilizar la tecnología en este proceso de pandemia”. “Hay nuevas situaciones para comunicarnos por el aislamiento obligatorio. Estamos dando prueba que la República funciona en sus tres poderes”, argumentó.Recalcó que el fallo de la Corte Suprema sostiene que no existe impedimento para sesionar en forma remota. “Así entonces, no se altera el contenido de la Constitución Nacional, en torno a las sesiones ordinarias, extraordinarias, o especiales. Esta nueva modalidad se adopta a los efectos de continuar funcionando como República y preservando la salud de la población”, se explayó.El legislador justicialista, valoró también la excelente determinación del Presidente Alberto Fernández, sumado a la brillante gestión del Gobernador Gildo Insfrán para hacer frente a la pandemia. Recordó que Formosa es una de las dos provincias libre de coronavirus y mantiene con orgullo el estatus sanitario.“Ojalá Dios quiera que nos mantengamos así hasta que este virus desaparezca o exista una vacuna”. “Estamos contentísimo porque todos los poderes del estado empiezan a funcionar”, remarcó.En torno a informes de medios nacionales, y las falsas acusaciones de legisladores locales de la oposición de personas de nacionalidad paraguaya que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Cabrera consideró que el presidente de la Unión Cívica Radical de Formosa, Martín Hernández está equivocado y mantiene una estrategia electoral acorde las fábulas engañosas de Mauricio Macri.“Creen que los formoseños y los argentinos son idiotas. Es tal así que no pudieron sobrepasar los cuatro años de gestión. Y si el pueblo formoseño no fuera inteligente, no elegiría lo que le conviene hace más de 25 años”. “Esta gente crea fantasmas de tipo electorales. El padrón lo hace la justicia federal, y ellos han hecho todos los controles biométricos, quisieron implementar el voto electrónico, hasta tomaron la huella digital al gobernador en Laguna Blanca”, recordó.Sostiene el Doctor Armando Felipe Cabrera que la oposición constantemente utiliza chicanas falsas que no prosperan. “Hay un derecho electoral y el que está en el padrón vota. Han tratado de hacer todos los procesos judiciales habidos y por haber, y no les funciona. El padrón electoral provisorio se expone en exhibición seis meses antes de las elecciones para realizar todas presentaciones y no lo hacen”, contrarestó.Puso a colación finalmente que “el pueblo formoseño está agradecido con el Gobernador Insfrán”, porque siempre adoptó “decisiones acertadas con soluciones concretas a favor del pueblo y por el bien del pueblo”.“Formosa está protegida con las medidas sanitarias tomadas con antelación y preparada para una eventual emergencia sanitaria. Dios nos va a proteger. La sesión remota funcionará, es válido y en el marco de la emergencia, mas allá de las argumentaciones que no corresponden”, agregó el Diputado.