Turnos para atención en Sucursales del Banco Formosa

los días de cobro. Jubilados o pensionados no necesitan sacar un turno. Solo deberán seguir el cronograma de pagos de ANSES ya definido. Consultas AQUI los días de cobro.

Acercarse a las sucursales solo en caso de ser necesario y tomando las precauciones recomendadas.

Terminación DNI o CUIT por día para Turnos: Terminación DNI o CUIT por día para Turnos:



• Consultas y gestiones generales sobre Cuentas y TC.

• Alta/Baja/renovación de Plazo fijo que no requiera intervención de caja.

• Operaciones de Préstamos personales y Adelantos de Sueldo

• Operaciones de Venta de cheques, Cesiones y Prestamos Comerciales

• Compra venta de Moneda Extranjera con depósito en cuenta AC u$s

• Préstamos

• Transferencias de alto valor

• Pedido y retiro de Chequeras

• Acceso a Caja de Seguridad.

• Solicitudes de Alta/Baja/Modificación de BEE.



**No incluye operaciones por ventanilla



Las Operaciones que pueden ser efectuadas por teléfono o app o home banking, deben continuar siendo por esas vías:



• Blanqueo de PIN. (app)

• Pedido de resumen. (mail)

• Solicitud de reversión de débitos.

• Stop debit (home banking)

• Reclamos de tarjetas: VISA (visa home o 0810- 666-3400). CABAL (envío por mail del resumen de cuenta y aclarando del consumo cuestionado)

#QuedateEnCasa

Desde el lunes 13 al viernes 17 de abril el Banco Formosa atenderá solo algunas operaciones y trámites, por turnos y de acuerdo al cronograma del BCRA.Para que los clientes sean atendidos es necesario que los clientes antes saquen un turno llamando al 0800-777-2262 o 4429200 – opción 4- para el día que te corresponda.ImportanteUna vez que saquen turno recibirán un comprobante en PDF que servirá para circular en la vía pública y que deberán presentar en la sucursal. Se atenderá 2 horas más que lo habitual.