Sistema de vinculación de contenidos del Ministerio de Educación

El Ministro de Educación de la provincia, Alberto Zorrilla, señaló de qué se trata el sistema de vinculación de contenidos que están aplicando para las clases a distancia en el contexto del aislamiento social obligatorio.“Se habilitó una plataforma que se entra por la página oficial del gobierno y allí se han puesto diversos recursos y guías metodológicas donde se instruye a los docentes y directivos en el uso de este sistema de educación a distancia que pueden ser mediados por dispositivos electrónicos o fascículos cuadernillos que se entregan a aquellos que no tienen buena conectividad”, remarcó.Además, destacó el uso de la Red de Medios de la provincia para disponer de diversos canales, como los de cable e internet, para que los y las estudiantes y docentes aprovechen el contenido disponible.“Como esto es una situación inesperada, las instrucciones son que elijan los temas más pertinentes y relevantes que atraigan más la atención de los estudiantes en el nivel que estén cursando”, solicitó.Y aclaró: “No llenarnos de contenidos y ejercicios, sino hacerlo en forma más cómoda porque hay que tener en cuenta que los estudiantes no están en el ambiente de la escuela, sino en su casa, con otras condiciones de personas que viven ahí, se disputan por la computadora, hay ritmos de estudios diferentes”.En esa línea, Zorrilla reiteró que “estamos trabajando en una situación novedosa” tanto para el sistema educativo como para los estudiantes.“Damos guías para adecuar los temas al contexto formoseño y a nuestra manera de enseñar que es el desarrollo de capacidades y no la memorización de contenidos”, aseguró.Despidos injustificadosPor otro lado, consultado por el artículo 2 del Boletín Oficial del Gobierno Nacional, respecto a los despidos injustificados, el ministro González, afirmó que la Subsecretaría de Trabajo de la provincia tiene permanente atención en ese tipo de cuestiones.“Cualquier denuncia que tengamos que recepcionar al respecto pueden acudir a los monoblock, a la subsecretaria de trabajo, para su intervención inmediata o bien la utilización de los medios electrónicos de comunicación con la subsecretaria de gobierno que están todos en la página oficial www.formosa.gob.ar”, formuló.