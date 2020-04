Saporiti:“la FEF solicitó ayuda al Gobierno Nacional ante la crisis económica de las PyMES”

Ernesto Saporiti, integrante de la Comisión directiva de la Federación Económica de Formosa explicó que recientemente esa entidad presentó ante Presidencia de la Nación un pedido de prórroga de las obligaciones tributarias, que se trasladen los pagos correspondientes hasta la reanudación de la actividad económica, incluir los vencimientos de planes de pago vigentes a la fecha, prorrogar los vencimientos del pago de servicios públicos y el otorgamiento de Créditos a tasa cero, que le permita al sector hacer frente a sus compromisos de pago. Igualmente se pidió excluir al sector del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios, extender los plazos de los beneficios de la moratoria al 30 de junio inclusive, suspender las retenciones automáticas de los ingresos brutos, lanzamiento de líneas de créditos blandos desde el Banco Formosa S.A. para el pago de alquileres y/o salarios, transformar todos los descubiertos en Cta. Cte. de las Empresas, al momento del Decreto de la emergencia sanitaria, en créditos a tasa cero. La tasa actual del 48 al 54 % es inviable; Duplicar los acuerdos a tasa cero, porque esto daría liquidez inmediata a las Empresas, para hacer frente a gastos corrientes, entre ellos los salarios de los empleados. Los créditos otorgados deberán tener un período de amortización de 24 a 36 meses. Además, -indicó-, las obligaciones bancarias no deben generar intereses punitorios, prorrogando sus vencimientos hasta terminada la emergencia sanitaria.Fue en ese orden de cosas, que en la presentación Saporiti detalló que se explicó que “hay aspectos que debemos considerar en esta presentación, que afecta a la mayoría de los comercios del pais. Las pymes manufactureras y comerciales, no tienen ninguna posibilidad de formar precios, porque estamos sujetos a lo que dispongan las empresas extra provinciales, fabricantes, mayoristas y distribuidores, con precios que muchas veces superan los máximos establecidos por las autoridades provinciales. Así lo ha expresado el día lunes, Augusto Costa ex Secretario de Comercio de la Nación y actual Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, dado que en su distrito está ocurriendo esta situación”.Por todo ello, dice el escrito, se espera poder corregir los precios que ha determinado el gobierno nacional, para Capital Federal, Chaco y Formosa, porque existe claramente un error de determinación de los precios máximos, en la mayoría de ese listado, donde suceden diferencias de más del 260% entre uno y otro. Es un error técnico sin duda, sin mala fe en el organismo emisor, pero que pone en situación muy difícil al comercio local que no puede acceder a los productos a precios competitivos.En ese orden de cosas, con la claridad y sinceridad que caracteriza a las acciones del sector, Saporiti explicó que de “modificarse ese listado, se producirá un desabastecimiento en almacenes de barrio, mercados de proximidad y supermercados, dado que nadie quiere incumplir una norma que apunta en principio en beneficiar a toda la población. Ello nos permitiría comerciar dentro de los precios establecidos y no caer en infracciones que no queremos ni buscamos. Adjuntamos a la presente un listado demostrativo de lo que aquí se expresa”.En el documento la Comisión Directiva de la Federación Económica de Formosa, explicó que “ante esta crisis sanitaria, con efectos no deseados sobre la economía del país, priorizamos en todo momento la salud y la vida de las personas, pero creemos que se hace necesario, una serie de medidas económicas y financieras para que la actividad de las pymes en nuestra provincia, pueda mantenerse, aunque más no sea, un mínimo de actividad para que las empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, dedicadas a la producción, el comercio y los servicios, no tengan que cerrar sus puertas”.“Pyme que cierra es una oportunidad menos que tenemos de volver a crecer cuando culmine esta aguda pandemia global. El gobierno nacional ha dispuesto una batería de acciones que nos dan respiro financiero, pero como sucede en las crisis como la actual, que tiene precedentes de cuatro años de destrucción sistemática del aparato productivo de las regiones periféricas, no son suficientes y deben sumarse medidas desde el gobierno provincial para mejorar el funcionamiento de las empresas”, explicó Saporiti.