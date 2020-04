Rector de la UNaF mantuvo una videoconferencia con Perzyck y rectores del Bloque Justicialista

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Augusto Parmetler, mantuvo una videoconferencia con el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Lic. Jaime Perzyck, de la que también participaron los rectores del Bloque Justicialista.Ello en virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19, teniendo en cuenta que estas medidas de restricción incluyen la suspensión de las clases presenciales, por lo cual se avanza en la transposición de la educación presencial a la educación mediada por herramientas tecnológicas, a efectos de garantizar la continuidad pedagógica.En la citada videoconferencia se destacaron varios temas, como por ejemplo la virtualidad en las Universidades y de qué manera se proseguirá con esta forma de dictado de clases, a los efectos de que las Universidades se adapten al uso de las nuevas tecnologías.En ese marco, se puso de relieve el compromiso con cada uno de los claustros y, por sobre todo, asegurar la continuidad pedagógica y el calendario académico.Se remarcó que si bien la mayoría de los rectores coincidieron en que el sistema educativo universitario nacional está preparado para la presencialidad; no obstante se deben crear puentes o herramientas para lograr un bien común de los futuros profesionales, dotando a los docentes y no docentes de condiciones óptimas para desarrollar las tareas que a cada uno competen.Garantizar la continuidad pedagógicaPor su parte, durante la videoconferencia, el rector Parmetler subrayó de manera categórica que “la UNaF está garantizando la continuidad pedagógica, ya que estamos trabajando con todas las posibilidades y las herramientas tecnológicas”.“En lo posible tenemos que continuar reuniéndonos de manera virtual y generando todo tipo de normativa para seguir avanzando, por ejemplo, en la toma de exámenes y evaluaciones”, planteó.Apuntó el titular de la UNaF que “debemos ir ayudándonos entre todos y generando ciertas normativas de manera de seguir regularizando esta situación y mejorando la conectividad de todos”.Ante la contingencia, marcó que desde su gestión se dispuso que los docentes elaboren dossiers digitales para los alumnos que no cuentan con conexión a Internet y que asimismo se trabaja en varios planes para la compra de tablets, con el objeto de que allí concentren el material y puedan seguir estudiando.“Estamos en este camino y seguimos trabajando. Nuestro objetivo es continuar las clases por medios tecnológicos y que el alumno no pierda el contacto con la Universidad”, finalizó.