Rector de la UNaF entregó insumos para elaboración de alcohol en gel en laboratorio de la Universidad

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, hizo entrega de insumos a un equipo de investigadores de la institución para la fabricación de alcohol en gel en un laboratorio de la casa de estudios.Quien recibió el material es el Dr. Camilo Orrabalis, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y de la Facultad de Humanidades (FH), que dirige el equipo de investigadores que llevará adelante su tarea en el Laboratorio de Investigaciones en Ingeniería de Materiales y Nanotecnología dependiente de la Facultad de Recursos Naturales (FRN).Del acto de entrega participaron además los decanos de la FRN, Ing. Gustavo Rhiner, y de la FCS, Lic. Elisa Acosta, el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psgo. Rafael Olmedo, el director de Bienestar Estudiantil, Rodrigo Galarza, el coordinador del Centro de Promoción de la Salud Estudiantil "Dr. Ramón Carrillo", Lic. Marcelo Arias, y representantes de centros de estudiantes.En ese marco, el Dr. Orrabalis destacó que "estamos muy contentos porque costó un poco conseguir los insumos. Por suerte ya los tenemos y sólo queda ir al laboratorio a hacer las pruebas básicas y luego ya la producción por lo menos en escala de diez litros por día"."La idea de este proyecto surgió de un cuestionamiento que hicimos en el grupo de investigación acerca de qué podíamos aportar en este momento y le comentamos al decano de Recursos Naturales que podíamos hacer alcohol en gel en el laboratorio, donde contamos con algunos dispositivos para hacerlo", explicó.Indicó que "a partir de ahí se encaminaron los expedientes para recibir los insumos que ahora ya los tenemos"."Vamos a hacer unas pruebas básicas para poder encontrar la formulación exacta, los porcentajes de cada uno de los componentes, y estimo que para la semana que viene ya estaríamos produciendo masivamente para empezar a repartir a nuestros docentes, no docentes, centros de estudiantes y la comunidad universitaria", refirió.Finalmente, aconsejó que "lo que tenemos que hacer todos es el lavado de manos con agua y jabón, ya que ese es el primer método, la primera barrera que es muy eficaz para este tipo de problemáticas", apuntando que "en el caso del alcohol en gel es una formulación que permite que el alcohol no se evapore tan rápido y que en la mano dure por más tiempo y también, con los componentes que le agregamos, que no seque la piel"."Entonces, cuando no tenemos posibilidad de usar agua y jabón para lavarnos las manos o cuando tenemos alguna reunión o estamos de paso es muy efectivo el alcohol como desinfectante", precisó por último.