Rechazan atrasos en los pagos a productores del Plan Nutrir y denuncian maniobras políticas “inoportunas”

Desde el Consorcio de Productores de Laguna Naineck rechazaron categóricamente las acusaciones de dirigentes radicales “camuflados de productores” respecto a un supuesto atraso en el pago a los paipperos que abastecen al programa provincial que alimenta a más de 17.000 familias formoseñas.“Desde el primer día de la puesta en marcha del programa hay un esquema de organización para el pago a los productores y eso se respeta en tiempo y forma porque somos los productores organizados la base y sustento de este exitoso Plan que diseñó nuestro gobernador Insfrán”, explicaron.Los productores aseguraron que quieren que la gente sepa que las falsas denuncias públicas de atrasos en los pagos fueron realizadas por un eterno candidato radical que “juntó votos para Macri y durante los cuatro años de Cambiemos fue cómplice del desastre aplicadas a las políticas regionales que aplicó primero Buryaile y luego Etchevehere que de no haber sido por la ayuda inmediata del gobierno del gobernador Insfrán, hoy no existirían”.“Como Consorcio de Productores de Laguna Naineck rechazamos de plano estas afirmaciones tendenciosas y reconocemos que el gobernador Insfrán no solo nos dio entidad al poner en marcha el PAIPPA, sino que también no otorgó protagonismo con este programa del cual vivimos cientos de pequeños productores del interior y que abastecemos y cobramos en tiempo y forma por lo que no vamos a permitir que personajes oscuros quieran crear cizaña mintiendo descaradamente como lo hacen”, sostuvieron firmemente.Los productores pidieron también que en época de muchas complicaciones por el estado de la Pandemia de Coronavirus “dejen de lado las especulaciones políticas porque los paipperos desde nuestras chacras estamos ayudando a que el gobernador Insfrán lleve a la mesa de miles de formoseños alimentos frescos. No es tiempo de especulación política de algunos pocos”, cerraron.