Pami Formosa controló a médicos de cabecera y todos están atendiendo a sus pacientes

Así lo aseguró su titular Luis Kayser, luego de quejas de afiliados a la obra social.En el marco de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 que amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), delegación Formosa, reforzó el trabajo con los médicos de cabecera con el fin de garantizarle el servicio a sus afiliados.Así lo confirmó el titular de la obra social Luis Kayser al señalar que en el inicio de la emergencia, se pudo detectar que “varios médicos” no estaban prestando el servicio, por lo que “hemos trabajado con ellos, actualmente están todos trabajando y comunicándose con sus respectivos pacientes”.Explicó que esta situación se da porque todo el personal del área de salud y seguridad está exceptuado del decreto de aislamiento social y deben seguir prestando servicios, por lo que los médicos de cabecera deben seguir atendiendo en sus consultorios y horarios habituales.Señaló que para evitar el traslado de los adultos mayores hasta los consultorios para solicitar recetas de medicamentos de uso habitual, el PAMI habilitó “un sistema de firma remota o electrónica a través de la cual pueden hacer la receta, una firma con la computadora, y esa receta le envían vía teléfono (whatsapp) y con esa imagen ellos pueden concurrir tranquilamente a la farmacia. Con su carnet, se acercan a la farmacia, la receta ya está en el sistema, validada por el médico y puede retirar el medicamento”.Dijo que en el caso de precisar una consulta con médicos especialistas, “los de Formosa Capital, y están capitados algunos de los sanatorios o clínicas que trabajan con la obra social se acercan a los mismos y logran el acceso. En el caso del interior, se comunican a las oficinas de las agencias o de Formosa, y le generamos la orden de consulta y el turno. Lo mismo con los estudios complementarios”.Recomendó Kayser evitar las consultas médicas, siempre que sea posible, para controles de salud (chequeos) u otras que puedan ser postergados hasta tanto cambie la situación epidemiológica, también posponer los turnos programados para estudios complementarios (radiografías, ecografías, laboratorios, etc.) que no sean de urgencia o por patologías agudas.En caso de necesitar recetas para adquirir medicamentos de uso crónico (habituales) y de acuerdo con su médico de cabecera, podrá acceder un familiar a la consulta para dicha prescripción.