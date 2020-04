No se verificaron nuevos casos sospechosos y Formosa continúa sin registrar COVID-19

En el transcurso de las últimas 24 horas no se verificaron nuevos casos sospechosos, razón por la cual la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus, según protocolo sanitario nacional.Así lo informó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, el doctor Jorge Abel González, al efectuar la lectura del parte informativo de este miércoles 15 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.A su vez, se comunicó que existen 511 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía provincial y de agentes del sistema de salud.Se trata de 231 personas en el interior provincial y 280 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 28 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Este martes 14 ingresaron a la provincia 339 personas y 309 vehículos, de los cuales 290 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) presentaron síntomas, y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días.BarbijosSeguidamente, el doctor González –acompañado del ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y el doctor Mario Romero Bruno- anunció que “este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ha dispuesto, como medida sanitaria de ingreso a la provincia de cualquier persona, el requisito de utilización obligatoria del barbijo durante todo el tiempo de permanencia en nuestro territorio, o bien durante el cumplimiento total de la cuarentena obligatoria”.“También será obligatorio el uso de los equipos de prevención individual, esto es barbijo, gafas de seguridad y guantes, para todas aquellas personas que tengan contacto con transportistas y cargas que ingresen a territorio provincial”, consignó.Controles en la vía públicaFueron controladas 14.983 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 411 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Además, se controlaron 4308 vehículos y se secuestraron diez de ellos y dos embarcaciones.App para policías y call centersEn ese sentido, se resaltó que “implementamos una aplicación digital para los celulares del personal policial, que ha mejorado sustancialmente el control de personas en la vía pública, y estamos avanzando con otro desarrollo propio para vehículos”, lo cual “brindará una mejor cobertura preventiva en el marco del cumplimiento de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.Asimismo, atendiendo a la habilitación de los servicios de atención telefónica y call centers como actividad exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por la ANSeS, el Consejo consideró necesario extender dicha excepción a las empresas que prestan servicios de call centers en la provincia.Las mismas deberán respetar los protocolos sanitarios establecidos por normas nacionales y provinciales, no pudiendo superar una ocupación de más del 50% de la capacidad instalada.Controles de precios y mercaderíasAsimismo, en la jornada de este martes 14 se realizaron 27 actas de infracción en 18 puntos de venta en el marco de los operativos de verificación y control de cumplimiento de las normas que protegen al consumidor y los precios máximos de referencia.Se procedió al secuestro de mercaderías vencidas, corrección de la lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para la aplicación de sanciones y multas.Tarjeta AlimentarCon relación a la Tarjeta Alimentar impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se informa que en el marco de esta emergencia sanitaria nacional se decidió de manera excepcional la acreditación de los montos a los beneficiarios en las cuentas de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) de quienes tengan hijos hasta seis años, asignaciones por embarazo a partir tres meses y asignaciones por hijo con discapacidad.Las acreditaciones se realizarán desde este miércoles 15 hasta el jueves 23 de abril, según terminación de DNI.Son 32.486 familias las beneficiadas con estos criterios, según el padrón de la ANSeS, lo que significa una inversión de 164 millones de pesos.A esto debe sumarse la inversión ya realizada de $44 millones (de los cuales $25 millones fueron aportes del Tesoro Provincial) acreditada en las tarjetas sociales para compra de alimentos, los más de $200 millones de los bonos extraordinarios de la AUH y los $1529 millones de los Ingresos Familiares de Emergencia de la ANSeS que se pagarán en la provincia a partir del 21 de abril.En definitiva, “son más de $2000 millones de pesos que se inyectarán para paliar la emergencia social y alimentaria en los sectores más vulnerables y que dinamizarán todo el circuito económico provincial”, se recalcó.Asistencia alimentaria a aborígenesEn relación al programa de asistencia alimentaria a comunidades aborígenes, se informa que este martes 14 se entregaron los módulos alimentarios a las familias de las comunidades de San Martín Dos, Fortín Lugones y Ceferino Namuncurá.Este jueves 16 de abril se estará distribuyendo esta asistencia a 1268 familias de las comunidades aborígenes de Bartolomé de las Casas, Ibarreta y Estanislao del Campo. Y durante la semana que viene, se seguirá con las entregas de módulos alimentarios en base al cronograma habitual.Gripe y dengueLa campaña de vacunación contra la gripe prosigue en toda la provincia. En la ciudad capital se hará la vacunación domiciliaria este jueves 16 en los barrios La Floresta, El Resguardo, Evita e Itatí 1.En relación a la lucha contra el dengue, en la jornada del jueves se continuará con la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Pirané, Las Lomitas, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Portón Negro, Tacaaglé y Buenavista.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación seguirá en los barrios de las localidades anunciadas este martes 15, sumándose los barrios 216 Viviendas y 500 Viviendas de Clorinda y los barrios El Palomar y Stella Maris en la ciudad capital.Por su parte, el trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Municipio capitalino y el Ministerio de Desarrollo Humano se concretará este jueves en los barrios San Miguel y Liborsi.Responsabilidad ciudadana“Formoseños, desde hace mucho tiempo venimos trabajando juntos para que nuestra provincia se encuentre en una situación sanitaria adecuada para enfrentar esta emergencia nacional y mundial”, se enfatizó desde el Consejo.En ese marco, “como Gobierno de la provincia asumimos desde el primer momento el compromiso de mantener informada a la población con absoluta fidelidad, veracidad y transparencia de los hechos y acciones que se implementan en relación a esta pandemia y día a día honramos ese compromiso”, remarcándose que “los resultados obtenidos hasta la fecha son muy positivos”.“Agradecemos a la comunidad que asumió la responsabilidad ciudadana de cuidar la salud de todos”, se acentuó, destacando “especialmente el compromiso de todos aquellos que trabajan sin descanso para que cada uno de nosotros nos quedemos en casa”.Se hizo notar que “ningún resultado está garantizado a futuro, solo el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias nos continuarán protegiendo a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a toda la comunidad”, instando a “no bajar los brazos, más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.