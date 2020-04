Más de 150 mil beneficiarios en Formosa

Los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 se comenzarán a acreditar a partir del martes 21 de abril y hasta el 5 de mayo inclusive, informó Ricardo Oviedo, gerente de la UDAI de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).El sábado pasado, el organismo comenzó a informar quiénes reunieron los requisitos para acceder al beneficio dirigido a quienes trabajen en el sector informal, monotributistas sociales, de las categorías A y B o beneficiarios de alguna asignación emitida a través del organismo.En este sentido, Oviedo indicó que son 152.912 beneficiarios del IFE -cuyo trámite fue aprobado- en la provincia de Formosa y que la página de ANSES (www.anses.gob.ar) se encuentra habilitada desde el sábado para que los beneficiarios puedan cargar su CBU y, de esta manera, acceder al cobro de este beneficio.“Hay un grupo importante de personas que ya cobró este dinero a partir del 3 de abril, es el caso de beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, por embarazo, a quienes se le acreditó de forma directa. Para el resto de los aprobados, el pago va a comenzar a acreditarse a partir del 21 de abril”, recalcó el gerente.CronogramaLas acreditaciones del IFE se realizarán todos los días hábiles del período indicado en las cuentas bancarias aportadas por los titulares del beneficio extraordinario, el orden de acreditaciones se hará por número de DNI:El 21 de abril cobrarán los terminados en 0; el 22, los terminados en 1; el 23, los 2; el 24, los 3; el 27, los terminados en 4; el 28, los 5; el 29, los 6 y el 30, los finalizados en 7.Tras el fin de semana largo del viernes 1 de mayo, las acreditaciones en las cuentas se retomarán el 4 de mayo, fecha en la que cobrarán los titulares con DNI terminados en 8 y, finalmente, el 5 de mayo los que terminen en 9.¿Qué pasa para quienes no tienen CBU?Todos aquellos que no tengan CBU podrán elegir otro medio de cobro a partir del jueves 16 de abril y sus pagos serán depositados a partir del 6 de mayo.Los otros medios de pago a elección podrían ser una clave que llegará a la dirección de mail o por SMS al beneficiado para luego poder retirar su dinero vía cajero automático, en una billetera virtual, o a través del Correo Argentino.“Las personas tendrán la opción de acceder al pago a través del Correo Argentino o billetera electrónica con Punto Efectivo, pero acá en Formosa no hay mucho cajeros que operen con esto”, culminó Oviedo.