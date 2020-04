La UNaF participó de videoconferencia con ministros nacionales para coordinar voluntariado

Los Ministerios de Salud y Educación de la Nación avanzan en un esquema de voluntariado en el marco de la pandemia del COVID-19. El objetivo es incluir la mayor cantidad de profesionales y estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la salud para que ayuden en las distintas tareas que requieran de su asistencia.A ese efecto, este miércoles 15 se realizó una videoconferencia entre los ministros de Salud y de Educación de la Nación, Dr. Ginés González García y Dr. Nicolás Trotta, respectivamente; el secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina; el secretario de Políticas Universitarias, Lic. Jaime Perczyk; y los rectores de las Universidades Nacionales, entre ellos el titular de la UNaF, Esp. Augusto Parmetler, quien estuvo acompañado del secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psgo. Rafael Olmedo.En un primer término habló el ministro González García, subrayando que "tenemos no sólo que utilizar el enorme recurso humano que tiene Argentina, sino también expresarlo en términos solidarios. La exaltación de la solidaridad en este tipo de situaciones es central y en ese sentido como tenemos un voluntariado para este tipo de cosas es también una forma de encausar y poner en la práctica una cantidad de muchachas y muchachos detrás de este objetivo que es de servicio, bien común y una necesidad de Argentina".Seguidamente, el secretario Perczyk expuso que "presentamos una propuesta de voluntariado que tiene tres líneas: una, vinculada a la participación de chicos y chicas que no estudian necesariamente vinculadas a la salud, sino en el apoyo solidario o a otros sectores de la educación, que tienen que ver con hacer mandados y atender a compatriotas nuestros que están muy solos y que necesitan de la ayuda de los jóvenes"."Otra línea que está destinada a jóvenes que están iniciando o promediando sus carreras vinculadas a la salud, como medicina, enfermería, kinesiología, etcétera, y en tercer lugar más vinculado a jóvenes por recibirse que ya tienen conocimientos como para integrarse a equipos", agregó, marcando que "eso lo queremos hacer federalmente y nos obliga a las Universidades a convocar a los jóvenes a participar, convocar a profesores que son los que organizan a estos chicos y a estas chicas y articular con el Estado local, provincial y nacional para que esto sea provechoso para la Argentina".A su turno, el secretario Medina señaló que "la idea es tener en principio una suerte de coordinación con el sistema de salud y las jurisdicciones provinciales. Con el ministro de Salud tuvimos una reunión con el Consejo Federal de Salud con todos los ministros de las provincias y ya les adelantamos que se iba a iniciar este voluntariado y les planteamos la importancia de coordinar con las Universidades Nacionales"."Tenemos la suerte de que cada provincia tiene por lo menos una Universidad Nacional, entonces por eso es la importancia de que esto sea coordinado con el sistema de salud y también un poco a pedido del mismo de que esto sea de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo", dijo, expresando que la importancia de que la iniciativa vaya acompañada de un sistema de capacitación, ya que "no se trata de una cuestión de voluntarismo, sino de capacitarse y tomar todas las medidas que corresponden en la bioseguridad".FormosaPor su parte, el rector Parmetler resaltó que "tuvimos una reunión virtual con los ministros nacionales de Salud y Educación y los rectores, donde se planteó un tema muy interesante, el cual es que va a existir un programa de voluntariado a nivel nacional donde requieren la participación de las Universidades".Pormenorizó que "si bien de hecho varias casas de estudios están participando y haciendo cosas para la comunidad, cada una en su nivel y dentro de sus posibilidades, en este caso se plantean tres grupos de jóvenes: el primero, de alumnos que pueden estar o no vinculados a las carreras de salud para que ayuden a las personas y las asistan; un segundo grupo de jóvenes que sí están vinculados a las carreras de la salud y después un tercer grupo de jóvenes que estén a punto de recibirse"."Sobre esto se estuvo conversando y va a existir un programa, que también incluirá capacitación online y auto-capacitación para que se tengan los cuidados personales y del resto de las personas", dijo, añadiendo que "es importante que nosotros establezcamos un contacto en lo provincial para poder brindar este servicio".A su vez, hizo notar que "la UNaF, como todo el resto de las UUNN, ha dado el ok a este programa que se va a lanzar desde la Nación. Muchas casas de estudios ya manifestaron que están haciendo cuestiones por el estilo, como vacunación, dando insumos y fabricándolos para la población, así que nosotros, en nuestra medida, apoyamos la parte social y estamos realizando acciones para la comunidad universitaria, como la fabricación de alcohol en gel, barbijos y máscaras. Así que bienvenida sea esta nueva forma de vínculo social que vamos a tener a través de este voluntariado".