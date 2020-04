La Policía profundizó los controles a la vera de los ríos Bermejo, Paraguay y zona rural

Con la finalidad de evitar el ingreso de personas de países y provincias vecinas por sitios no habilitados, la fuerza provincial intensificó las recorridas montados en equino y con embarcación a través de un trabajo articulado entre distinta dependencias.En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 PEN por el cual se establece el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, el gobierno de Formosa se adhirió al DNU y dispuso la creación de un “Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19” a través del Decreto N° 100/20.En este sentido, conforme las políticas públicas de seguridad y salud, la Policía es un eslabón fundamental para que la sociedad formoseña cumpla la cuarentena, articulándose además trabajos conjuntos con Gendarmería Nacional y personal del sistema de salud en todos los accesos a la provincia utilizando pistolas láser para medir la temperatura de todas las personas que ingresen a nuestro territorio, entre otras acciones.También desde el miércoles último, el Gobierno dispuso la obligatoriedad del uso del barbijo para conductores que ingresen a la provincia, cuyo control se encuentra en marcha y la Policía realiza estrictos controles para que la nueva medida de prevención sanitaria contra el coronavirus se cumpla. Es importante destacar, que esta medida rige durante todo el tiempo de permanencia en nuestro territorio, o bien durante el cumplimiento total de la cuarentena obligatoria.Por otra parte, la provincia incorporó un software para facilitar el control de certificados de circulación a la Policía; con sólo ingresar el DNI de la persona que circula se puede saber si el certificado está vigente o no, o si la persona está en cuarentena e intervenir de manera inmediata. El único objetivo es evitar la circulación y aglomeración de personas que no se encuentren comprendidas en las excepcionalidades previstas en el Artículo 6° del citado instrumento legal.A través de una importante inversión del Estado provincial, todos los efectivos afectados a los controles cuentan con elementos de bioseguridad consistentes en guantes descartables, barbijos, antiparras y alcohol en gel.Por último, se reforzaron los controles en zona rural montados a caballo. Asimismo, con la utilización de una embarcación se recorre el río Bermejo, Paraguay y zona rivereña, labor que desempeñan integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Cuerpo de Bomberos y unidades operativas de El Colorado, Lucio Mansilla, Villa Escolar y colonias adyacentes y Pastoril, para desalentar el ingreso de personas del vecino país y de la provincia del Chaco, detectar cazadores furtivos, pescadores o abigeos, donde personal de la Comisaría de El Colorado secuestraron un bote que se encontraba a orillas del Bermejo.Idéntico trabajo se realizó con efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu en forma conjunta con el Destacamento Tres Marías en Colonia Aquino secuestrándose en dicha oportunidad otra embarcación que se encontraba a orillas del Río Paraguay, continuándose con los trabajos preventivos en esos y otros lugares a fin de desalentar cualquier tipo de ingreso de personas sin el debido control sanitario por lugares no habilitados.