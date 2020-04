IPS: “Jubilados y pensionados formoseños están contenidos y asistidos en todos los ámbitos”

La licenciada Lidia Giménez, directora de Seguridad Social del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), explicó cómo se viene llevando adelante desde el organismo el trabajo de asistencia a los adultos mayores durante la pandemia del COVID-19, donde “el grupo etario que nosotros atendemos es el más vulnerable”.“Los jubilados y pensionados formoseños están contenidos y siendo asistidos en todos los ámbitos que sean necesarios”, destacó la funcionaria.Refirió que “nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, se preocupa y se ocupa por todos los ciudadanos, entre ellos los abuelos, que son los más vulnerables en esta situación de pandemia”.“La atención nutricional está cubierta en un 100%, ya que a través del servicio nutricional se les dan viandas, se los está asistiendo con el desayuno, almuerzo, merienda y cena”, subrayó la funcionaria.Señaló en ese sentido que las Casas de la Solidaridad se encuentran cerradas debido a la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, no obstante lo cual las tareas en las mismas siguen desarrollándose con el 50% del personal: las cocineras y los encargados de cada Casa, a los fines de preparar las viandas que luego son retiradas por los familiares o allegados de los adultos mayores.“En ningún momento se dejó de atender a los abuelos –aclaró-. A las 10.30 ya están listos tanto el desayuno como el almuerzo para que los retiren. Vienen con un tupper y un termo y allí se les sirve, llevan también para la merienda y lo que es el postre y el pan. Es decir, todo lo que siempre tuvieron lo siguen teniendo”.A su vez, tras reconocer y valorar el trabajo y el esfuerzo que realiza cada personal de las Casas, hizo notar que en cuanto a los menús se siguen las indicaciones de los nutricionistas y el equipo interdisciplinario.“En este momento se sirven comidas como guisos, sopas, tallarines con pollo, bifes a la criolla con arroz con queso, entre otros, acompañados siempre por lo que es el postre, que ahora son frutas”, puntualizó. “Las comidas no llevan sal y las salsas son hechas totalmente con verduras, no con ningún tipo de extracto”, apuntó.Con respecto al interior provincial, indicó que “se les está llevando el bolsón de mercadería que cada beneficiario recibe con su beneficio económico. El mismo contiene siete artículos: azúcar, harina, leche, yerba, dulce, arroz y fideos”.“Estamos trabajando todos los días recorriendo las Casas de la Solidaridad, junto con el administrador del IPS, Hugo Arrúa. Estamos acompañando de manera permanente porque para los abuelos fue muy difícil dejar de asistir a las Casas, ya que para ellos es su casa. No fue fácil no estar más allí, en camaradería, conversando y haciendo actividades, así que también se realizó un trabajo de concientización respecto de respetar el aislamiento, el distanciamiento social, las medidas de higiene personal, se les entregó barbijos, etcétera”, recalcó.Finalmente, puso de relieve que “de cada situación tenemos que sacar algo positivo y en ese sentido creo que hoy se trata de volver a reencontrarnos con las familias, volver a mirarnos entre nosotros, cosa que se había perdido por la vorágine diaria. Sin dudas, esta pandemia nos va a marcar un antes y un después porque es volver a reencontrarnos y a valorar la vida y lo que tenemos”, finalizó.