“Hay un Estado presente”, sostuvo la secretaria de Deporte de la Nación

La secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, subrayó que la asistencia a los clubes y federaciones, dispuesto por el Gobierno Nacional va a tener en cuenta “la estructura de desarrollo de las instituciones de acuerdo a la realidad de las regiones del país”, ya que hay “aspectos muy diversos”, que se analizarán oportunamente.Aclaró que lo fundamental es comprender que en esta pandemia del coronavirus “hay un Estado presente que brinda respuestas a los sectores más golpeados”.En ese sentido, informó que uno de los programas es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que si bien es dirigido a trabajadores informales, y beneficiarios de los programas sociales, igualmente los clubes denominados “chicos” pueden acceder.Mientras que el programa de Recuperación Productiva (REPRO), destinado a las pequeñas empresas, también incluyen a las instituciones deportivas. Para eso, aquellos clubes y federaciones, que tengan más de 100 trabajadores registrados, contarán con el apoyo de asignaciones de las cargas sociales, y quienes no superen los 60 trabajadores, también podrán acceder.No obstante, la funcionaria nacional, quien brindó este martes una entrevista a un medio local, hizo notar que “los clubes en esta emergencia dan su apoyo a través de ceder sus instalaciones, en caso de que se requieran colocar camas o espacios de aislamiento”, y colaboran con la organización de una red de voluntarios.Consultada sobre cuáles son los plazos que estima podrían darse para la vuelta de la actividad, consideró: “Lo importante es poder resolver y atravesar estas dos semanas de cuarentena obligatoria”, y “no tanto pensar en probabilidades o hacer futurología”.Y añadió: “Después de superar esta situación difícil llegará el momento en que todas las estructuras deportivas de Argentina y del mundo tendrán que pensar como sigue el año deportivo”.Coincidiendo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que la salud “es lo que debemos cuidar”. Para eso “controlar los casos de coronavirus es la tarea a la que todos tenemos que estar abocados, para que lo que se vive en otras partes del mundo, no suceda en Argentina”, donde se busca con las medidas de aislamiento social y obligatorio que el sistema sanitario no colapse y pueda atender a todos los pacientes.Concluyendo, la ex jugadora de Las Leonas que sin dudas la pandemia obligó a toda la comunidad mundial del deporte a reconfigurar el calendario, y por ejemplo, eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cambiaron su fecha de realización.