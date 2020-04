“Insfrán se preocupa y ocupa de la sanidad y alimentación de los formoseños”

El ingeniero Walter Maldonado, administrador de la firma Alimentos Nutritivos Formosa, valoró la visita del gobernador Gildo Insfrán a las dos plantas procesadoras de alimentos que se encuentran en el Parque Industrial, y adelantó que la firma busca llegar con sus productos a las escuelas de toda la provincia.“Nos visitó el gobernador Insfrán, acompañado del vicegobernador Eber Solís, el senador nacional José Mayans y el ministro de Economía Jorge Ibañez. Recorrimos las plantas, les mostramos lo que producimos y cómo lo hacemos”, comenzó Maldonado.En este sentido, contó que son dos las plantas procesadoras de alimentos, y una de ellas cuenta con un equipo liofilizador -donde se realizan los productos liofilizados- en el que se extrae el agua mediante un proceso de enfriamiento rápido y sublimación que permite que éste tenga una durabilidad de entre 5 o 10 años, sin perder sus características nutritivas. La materia prima utilizada es provista -en su mayoría- por los pequeños productores de Formosa.El ingeniero hizo hincapié en que los productos alimenticios de Nutrifor se realizan bajo los más estrictos controles de calidad nutricional y bromatológica, “le comentamos al gobernador que para garantizar esta excelencia contamos con nuestro propio laboratorio de calidad en el que hacemos ensayos de la calidad de la materia prima y de los productos terminados”.“Hemos hecho grandes inversiones para mantener la misma calidad también en nuestro depósito; los productos se mantienen refrigerados de 20 a 24 grados, sobre todo los que son en base a leche”, continuó Maldonado.Aclaró el ingeniero que los productos no son comercializados debido a que son producidos para el Gobierno de Formosa, el cual distribuye los mismos a través del Ministerio de la Comunidad y el Ministerio de Cultura y Educación, que a su vez lo distribuyen dentro de sus distintos programas nutricionales a miles de familias formoseñas.En este sentido, Maldonado puntualizó que mediante el programa Servicio de Alimentación y Nutrición Escolar, “estamos llegando a 114 escuelas en el territorio provincial y nuestro objetivo es llegar a más escuelas del interior con nuestros productos”.Productos“Tenemos productos fortificados con alto valor nutricional: Leche fortificada con minerales, Vitamina C, hierro y zinc, también leche saborizada -leche chocolatada- y el mate cocido con leche, el preferido de los más chicos. Nuestro producto único es la polenta con leche que no existe en el mercado, somos los únicos en elaborarla”, detalló el ingeniero.Como novedad, comentó que –permiso de Bromatología mediante- la planta comenzará a elaborar salsa portuguesa, “este año comenzaremos a producirlo, ya tenemos el permiso”.“También fabricamos guiso liofilizado y guiso tradicional, guisos de arroz con carne, de arroz con pollo, con verdura deshidratada y lentejas pre-cocidas; tenemos tomate triturado, salsa bolognesa con carne; seis gustos de mermeladas; de pomelo, zapallo, mamón, banana, pomelo-banana, y mango; snacks saludables con frutas liofilizadas, entre otros”, mencionó Maldonado.Orgullo de la regiónPara finalizar, el ingeniero indicó que “El Gobierno del doctor Insfrán se preocupa y ocupa de la sanidad y alimentación de los formoseños. No tenemos conocimiento de que provincias del NEA o NOA tengan en su estructura una planta de elaboración de alimentos propia”.“Cuando los estudiantes de primaria, secundaria o universitarios nos visitan, siempre les pedimos que sean difusores de esto, de lo que pasa acá y que se sientan orgullosos”, cerró.