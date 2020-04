Insfrán encabezó reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19

Se descartaron tres casos sospechosos, por lo que la provincia de Formosa mantiene su status sanitario libre del virusComo desde el inicio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este miércoles 29 la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en la Casa de Gobierno. Luego fue difundido el parte diario informativo.“Continuamos monitoreando el desarrollo de la estrategia de vigilancia intensificada que nos ha dado resultados satisfactorios hasta el momento”, subrayó el primer mandatario en sus redes sociales.En esa línea, remarcó que “las políticas integrales del Modelo Formoseño, fortalecidas a lo largo del tiempo nos permiten estar preparados para responder de manera rápida y adecuada a los desafíos que plantea esta pandemia mundial”.Participaron también de la reunión de trabajo presidida por el gobernador Insfrán el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré; ministros y ministras del PEP y otros funcionarios responsables de distintas áreas de Gobierno.El parte informativoLuego, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, fue el encargado de la lectura del parte informativo en el marco de la conferencia de prensa diaria.El funcionario provincial estuvo acompañado por los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; y de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez; el interventor del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), el doctor Luis Robles; y el director del Hospital Central y de Epidemiología de la provincia, el doctor Mario Romero Bruno.En ese marco se informó que en el transcurso de las últimas 24 horas se incorporó a una paciente como caso sospechoso por protocolo.Se trató de una mujer oriunda de El Colorado que realizaba un tratamiento de hemodiálisis en la localidad de General San Martín (Chaco), que se internó en una clínica privada de la ciudad capital con un cuadro de neumonía. Se le tomaron las muestras y se las remitió al Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad.Asimismo, este martes se incorporó a un hombre de 27 años proveniente de Buenos Aires, con antecedente de viaje al exterior, que fue atendido en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia, aislándose en el Hospital Distrital Nº 8, donde se tomaron las muestras.Los resultados de estos dos pacientes y del paciente pendiente de 20 años reportado el martes, dieron negativos a coronavirus.Por ello, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19, según protocolo sanitario nacional.“Sin perjuicio de no contar con casos positivos en la actualidad, mantenemos el estado de alerta y preparación constante de los equipos de salud, con simulacros de atención y capacitaciones en el protocolo provincial para la contingencia COVID-19, fortaleciendo el sistema sanitario provincial diseñado e implementado desde el Modelo Formoseño para el cuidado y mejor calidad de vida de todos los hombres y mujeres de nuestra provincia”, se marcó desde el Consejo.Aislamiento obligatorioExisten 1273 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 697 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 576 en el interior provincial.Este miércoles se dará de alta a 54 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Ingresos a la provinciaEste martes 28 ingresaron 471 vehículos al territorio provincial, de los cuales 469 eran camiones de carga. Son un total de 524 personas, 27 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando 23 por Mansilla, tres por Loyola y una por Cañada Rica, iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Además fueron controladas 37.726 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 351 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Se controlaron 10.392 vehículos y se secuestraron 32 de ellos y una embarcación, en tanto que a partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patentes se secuestraron 14 automóviles y 28 motocicletas.Inspecciones a comerciosEste martes, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó la inspección a 16 comercios de diferentes rubros, labrándose 14 actas de infracción y clausurándose preventivamente seis farmacias y una droguería.A su vez, en la jornada de este miércoles, dicho organismo está realizando la tarea de control y fiscalización de precios y calidad de los productos alimenticios en la localidad de Pirané, trabajo que realiza conjuntamente con la Municipalidad local.En los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad capital de Formosa se inspeccionaron 31 comercios, labrándose seis actas de infracción, con decomiso de 305 kilos de productos vencidos y clausurándose 19 locales por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado.Gripe y dengueLa vacunación domiciliaria contra la gripe proseguirá este jueves 30 en los barrios capitalinos Don Bosco, Fontana y Covifol; mientras que la fumigación espacial contra el dengue se reiterará en diferentes barrios de la capital, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Buena Vista, Misión Laishí, Pirané, Las Lomitas e Ingeniero Juárez.El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios 33 Viviendas de General Belgrano, 742 Viviendas y Santa María de Clorinda, Santa Ana de Laguna Naineck, San Lorenzo de Siete Palmas, IPV de Misión Laishí, 60 Viviendas y San Cayetano de Ingeniero Juárez; así como en los barrios Simón Bolívar, San Pedro, Villa del Rosario y San Martín de la ciudad de Formosa.El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se continuará en el barrio El Porvenir.Sueldos estatalesEn otro orden, el Consejo informó que este jueves 30 se iniciará el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial.En esa jornada percibirán sus haberes los jubilados provinciales con DNI terminados en 0, 1 y 2, instando, en el marco de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, a utilizar todos los medios de pago electrónicos que ofrece el sistema bancario, como home banking, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales.Causas judicialesEn relación a las causas judiciales de hábeas corpus en trámite y atento a la resolución recaída en la Justicia provincial en la que se declara la competencia del fuero local, este martes se solicitó la inhibitoria de la Justicia federal, la que se encuentra actualmente en trámite.Trabajo conjunto“Comprovincianos, estamos trabajando juntos, de forma constante e intensa en el cuidado de la vida y la salud de todos”, se destacó desde el Consejo, resaltando “el compromiso que estamos demostrando los formoseños en todo el territorio”.En ese sentido, se insistió en la importancia de “continuar cumpliendo de manera permanente y sostenida en el tiempo todas las medidas sanitarias de prevención para nuestro cuidado y el de nuestras familias. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.