González: “Nuestra información es veraz. A quién no lo crea así, invito a que lo plantee seriamente”

“Por ahora continúa colapsada la página de trámites del Estado nacional, por lo tanto no van a poder acceder a ese certificado por lo que continúan vigentes los certificados que se extienden en la página que se realizan desde el portal www.formosa.gob.ar

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge González, se refirió a versiones infundadas sobre casos de coronavirus en territorio provincial, en un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.“Nosotros, como funcionarios del Gobierno de la provincia de Formosa, somos muy responsables en las declaraciones que realizamos, están sustentadas en hechos científicamente comprobados y documentalmente probados. Todo lo que afirmamos acá lo podemos probar con documentos, absolutamente todo”, sostuvo el ministro.Refirió, “¿Qué sentido tiene que podamos pensar de ocultar información? -no lo hacemos- Nuestra información es veraz, está científicamente respaldada y documentalmente probada. A quién no lo crea así, invito a que nos plantee seriamente esta cuestión”.Las declaraciones del ministro, aluden a un video que circula en las redes sociales, en este sentido, González indicó que se trata “de una entrevista telefónica a un funcionario del Gobierno de la provincia del Chaco, la cual afirmó que no había constancia de que en las provincias se estén investigando casos de coronavirus, sin hacer mención expresa a la provincia de Formosa”.Puntualizó de que “ésta no es la primera declaración de esta persona, hubo una declaración anterior, el día 18 de marzo”, por lo que el Consejo de Atención Integral a la Emergencia envió una nota al gobernador Jorge Capitanich, el día 23 e marzo, en la que expresó su posición respecto de esa situación.“No dimos a conocer esa situación ya que la responsabilidad que nosotros tenemos en la conducción de esta emergencia dentro de la provincia de Formosa hace de que no podamos dedicarnos a responder este tipo de infundios”, dijo contundente.En este punto, González agregó que “Éste señor dio una entrevista en el día de hoy, y expresó de que no era a Formosa a la que estaba haciendo referencia y con esto, nosotros damos por zanjada la cuestión”.El funcionario advirtió que no importa lo que se diga, ya que lo que realmente importa es lo que desde el Gobierno provincial y desde el pueblo se realiza para enfrentar la situación en el actual contexto de pandemia.“Los controles que venimos realizando son muy importantes y que no hayamos tenido un caso de coronavirus -hasta el momento- para nosotros es una bendición de Dios y no estamos exentos a tenerlo, lo vamos a tener, pero tenemos que estar preparándonos para ese momento”, aseguró González.Sobre posibles casos positivos en Formosa, el ministro dijo que “se están preparando nuestros equipos de salud, de seguridad, nuestra población se está preparando y tenemos que garantizar de que cuando tengamos un caso de coronavirus en la provincia, nuestro sistema de salud responda adecuadamente”.Instó a la sociedad a tomar con seriedad la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, “Esto no es broma, no son vacaciones, es un aislamiento para cuidar la vida de los argentinos, los formoseños y las formoseñas”.Reiteró que “Cuanto estudio hay que hacer lo venimos realizando, nosotros no ocultamos ninguna información y aplicamos a rajatabla el protocolo sanitario nacional, lo profundizamos con las realidades epidemiológicas locales, el trabajo que venimos realizando es muy serio”.“No vamos a esconder absolutamente nada, ¿quién puede esconder una situación de éstas, cómo la podes esconder? basta con mirar lo que ocurre en otros lugares para saber que es imposible ocultar algo, no ganamos absolutamente nada”, continuó el ministro.Resaltó que “Sí tenemos una responsabilidad política, porque el pueblo de Formosa entregó con su voto la responsabilidad de conducir los destinos de ésta provincia al gobernador Gildo Insfrán y él encabeza este trabajo, nosotros -en esta mesa- somos los voceros de un equipo de trabajo donde están los médicos, las fuerzas de seguridad, el área social, la educativa, porque esto es integral”.Certificado de circulaciónPor otra parte, el ministro González informó que siguen vigentes los certificados de circulación expedidos a través de la página web del Gobierno provincial.