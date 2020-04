Banco Formosa atenderá este viernes 3, el lunes 6 y martes 7 a jubilados y pensionados

Este viernes 3 las sucursales del Banco Formosa abrirán en horario normal de 7 a 12 horas para atender a jubilados y pensionados nacionales y provinciales cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3 y que no posean tarjeta de débito. También a beneficiarios de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), según el cronograma dispuesto.El lunes 6 de abril será el turno de quienes tengan documentos finalizados en 4, 5 y 6 y al día siguiente, es decir martes 7, para los pasivos con DNI terminados en 7, 8 y 9.Así lo confirmó el gerente general del Banco Formosa, Daniel Higa, quien explicó: “Es una situación bastante particular, en la que el Banco Central sacó una comunicación donde nos pide a todas las entidades abran las sucursales bancarias el viernes 3, en horario normal, solamente para atender a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Solamente para esas cuestiones”.“Nosotros hemos hecho extensivo esta apertura a todos los jubilados y pensionados, no solamente de la ANSeS, sino también los provinciales de la Caja de Previsión Social (CPS) que no tengan tarjeta de débito, ya que uno de los problemas que se presentó con la cuarentena es que al cerrar las sucursales muchos clientes, particularmente jubilados y pensionados, no contaban con tarjeta de débito, con lo cual no podían ir al cajero”, precisó.Hizo notar que ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus, medida a la que adhiere la provincia, “hemos hecho para el cronograma de pasivos algunos operativos y un convenio con la CPS, donde ellos se encargaron de distribuir cerca de 600 tarjetas de débito”.Además “ampliamos nuestra atención telefónica, teníamos siete posiciones en el call center y actualmente tenemos 26 para dar respuestas a los clientes. Estamos cerca de los 800 llamados diarios y una cantidad similar de correos electrónicos”, puntualizó.“Hicimos además una habilitación exprés de siete cajeros nuevos, con lo cual nuestro parque de cajeros automáticos en Formosa se amplió a 128”, remarcó Higa.Finalmente, subrayó que “realmente estamos tratando de llevar esta situación con las herramientas que tenemos”.