Formosa mantiene su status libre de coronavirus

Asimismo, se estudió a un paciente de 71 años internado en el Hospital Central con antecedente de fibrosis pulmonar, tomándose una muestra para el estudio de COVID-19 en el marco de la vigilancia intensificada, dando resultado negativo para dicha enfermedad.



Para este día sábado se comunicó la existencia de un caso sospechoso. Se trata de una mujer de 57 años, con síntomas respiratorios y sin antecedente epidemiológico, que en horas de la madrugada consulta un establecimiento de salud y se la traslada al Hospital Distrital 8, para aislamiento y toma de muestra, siendo ésta remitida al Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad, esperando los resultados para el día de la fecha.



En el marco de la estrategia de vigilancia intensificada en etapa de contención, se efectúa una búsqueda activa a partir de análisis a personas asintomáticas con antecedentes epidemiológicos de viajes.



En los últimos días se testeó a 11 personas y todos los resultados dieron negativo a coronavirus.



En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19 según protocolo sanitario nacional.





En otro tramo, señaló el ministro González que existen 480 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía provincial y de agentes del sistema de salud.Son 240 personas en el interior provincial y 240 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 48 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.A estas cifras de aislamiento obligatorio, se suman los 60 formoseños que se encuentran alojados en la Escuela de Cadetes de la Policía Provincial conforme se informara este viernes.En relación a un segundo contingente de trabajadores formoseños provenientes del sur, se encuentran en trámite las autorizaciones ante los organismos nacionales competentes para realizar dicho traslado, de la misma manera como se procedió con el traslado del primer contingente.Este viernes 10 ingresaron a la provincia 219 personas y 193 vehículos, de los cuales 177 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) presentaron síntomas, y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días.Fueron controladas 5807 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todas las localidades.Fueron judicializadas 427 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 4466 vehículos y se secuestraron 23 de ellos.A su vez, manifestó el doctor González que “estamos avanzando en la confección de material de bioseguridad para el personal del sistema de salud. Desde el FONTEX ya se han confeccionado y entregado más de 3500 barbijos de triple capa validados para esta emergencia sanitaria, estando prontas a la entrega otras 2000 unidades”, agregando que “se confeccionaron también 17.000 barbijos lavables y reutilizables para uso comunitario”.Para el personal del área restringida de atención de pacientes de alto riesgo ya se confeccionaron y entregaron 60 mamelucos de bioseguridad, continuándose con la producción permanente de los mismos.En relación a los 89.200 cuadernillos de apoyo pedagógico para las instituciones educativas de todos los niveles recibidos del Ministerio de Educación de la Nación, se informa que los mismos fueron distribuidos a través de las direcciones de nivel en la capital y a través de las 19 delegaciones zonales en toda la provincia, para que estén disponibles en las instituciones educativas a partir del lunes 13, aclarándose que este material es totalmente gratuito y está prohibida su comercialización.En relación a la lucha contra el dengue, se comunicó que este Domingo de Pascuas se continuará con la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Portón Negro, Misión Taclaaglé, Ingeniero Juárez y la comunidad La Primavera en su totalidad.Asimismo, este sábado se está realizando un trabajo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Municipalidad de Formosa y la Policía provincial para la fumigación domiciliaria, descacharrizado y ordenamiento del espacio público en la zona céntrica conocida como “El Mercadito” y en distintas zonas del Circuito 5.Desde este Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19 “queremos resaltar el compromiso y la actitud de quienes conforman nuestras brigadas de fumigación, quienes con su tarea denodada cuidan la salud de todos nosotros”, se remarcó, advirtiéndose que “no admitiremos obstáculos para cuidar la salud pública de los formoseños, razón por la cual en la fecha, previa denuncia y obtención de la orden de allanamiento pertinente, se realizó la fumigación y descacharrizado de un domicilio en la manzana 6 del barrio Fleming, cuyo propietario se había negado a la realización de dicha tarea”.Se puso de relieve que de ese domicilio se sacaron medio camión de chatarra y evidencia de larvas de mosquito aedes aegypti, procediéndose a la detención del desaprensivo ciudadano e iniciándose la acción penal correspondiente.“Este Sábado Santo vivimos la Vigilia Pascual con la bendición del agua y el fuego, elementos éstos que significan la vida renovada –se resaltó-. Es por ello momento propicio para que todos los formoseños renovemos nuestro compromiso con la vida, la salud y el bienestar de todos, disipando la sombra de los temores que genera esta situación especial que estamos atravesando”.En tal sentido, se instó a “continuar con esperanza y alegría este esfuerzo compartido que estamos realizando de cuidarnos entre todos. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finaliza el parte del Consejo.En el parte de este sábado 11 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 se confirmó que fueron descartados cuatro casos sospechosos, quedando sólo uno en estudio. A su vez, se informó que se vienen efectuando testeos a personas asintomáticas con antecedentes epidemiológicos de viajes.Así lo indicó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, quien junto al ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y el doctor Mario Romero Bruno, director de Epidemiología y del Hospital Central, fue el encargado de leer el informe.En ese sentido, el funcionario refirió que los tres casos sospechosos reportados en el viernes 10 arrojaron resultados negativos para coronavirus.Asimismo, se estudió a un paciente de 71 años internado en el Hospital Central con antecedente de fibrosis pulmonar, tomándose una muestra para el estudio de COVID-19 en el marco de la vigilancia intensificada, dando resultado negativo para dicha enfermedad.Para este día sábado se comunicó la existencia de un caso sospechoso. Se trata de una mujer de 57 años, con síntomas respiratorios y sin antecedente epidemiológico, que en horas de la madrugada consulta un establecimiento de salud y se la traslada al Hospital Distrital 8, para aislamiento y toma de muestra, siendo ésta remitida al Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad, esperando los resultados para el día de la fecha.En el marco de la estrategia de vigilancia intensificada en etapa de contención, se efectúa una búsqueda activa a partir de análisis a personas asintomáticas con antecedentes epidemiológicos de viajes.En los últimos días se testeó a 11 personas y todos los resultados dieron negativo a coronavirus.En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19 según protocolo sanitario nacional.Aislamiento obligatorioEn otro tramo, señaló el ministro González que existen 480 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía provincial y de agentes del sistema de salud.Son 240 personas en el interior provincial y 240 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 48 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.A estas cifras de aislamiento obligatorio, se suman los 60 formoseños que se encuentran alojados en la Escuela de Cadetes de la Policía Provincial conforme se informara este viernes.En relación a un segundo contingente de trabajadores formoseños provenientes del sur, se encuentran en trámite las autorizaciones ante los organismos nacionales competentes para realizar dicho traslado, de la misma manera como se procedió con el traslado del primer contingente.Ingresos a la provinciaEste viernes 10 ingresaron a la provincia 219 personas y 193 vehículos, de los cuales 177 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) presentaron síntomas, y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días.Fueron controladas 5807 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todas las localidades.Fueron judicializadas 427 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 4466 vehículos y se secuestraron 23 de ellos.Material de bioseguridadA su vez, manifestó el doctor González que “estamos avanzando en la confección de material de bioseguridad para el personal del sistema de salud. Desde el FONTEX ya se han confeccionado y entregado más de 3500 barbijos de triple capa validados para esta emergencia sanitaria, estando prontas a la entrega otras 2000 unidades”, agregando que “se confeccionaron también 17.000 barbijos lavables y reutilizables para uso comunitario”.Para el personal del área restringida de atención de pacientes de alto riesgo ya se confeccionaron y entregaron 60 mamelucos de bioseguridad, continuándose con la producción permanente de los mismos.Apoyo pedagógicoEn relación a los 89.200 cuadernillos de apoyo pedagógico para las instituciones educativas de todos los niveles recibidos del Ministerio de Educación de la Nación, se informa que los mismos fueron distribuidos a través de las direcciones de nivel en la capital y a través de las 19 delegaciones zonales en toda la provincia, para que estén disponibles en las instituciones educativas a partir del lunes 13, aclarándose que este material es totalmente gratuito y está prohibida su comercialización.DengueEn relación a la lucha contra el dengue, se comunicó que este Domingo de Pascuas se continuará con la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Portón Negro, Misión Taclaaglé, Ingeniero Juárez y la comunidad La Primavera en su totalidad.Asimismo, este sábado se está realizando un trabajo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Municipalidad de Formosa y la Policía provincial para la fumigación domiciliaria, descacharrizado y ordenamiento del espacio público en la zona céntrica conocida como “El Mercadito” y en distintas zonas del Circuito 5.Desde este Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19 “queremos resaltar el compromiso y la actitud de quienes conforman nuestras brigadas de fumigación, quienes con su tarea denodada cuidan la salud de todos nosotros”, se remarcó, advirtiéndose que “no admitiremos obstáculos para cuidar la salud pública de los formoseños, razón por la cual en la fecha, previa denuncia y obtención de la orden de allanamiento pertinente, se realizó la fumigación y descacharrizado de un domicilio en la manzana 6 del barrio Fleming, cuyo propietario se había negado a la realización de dicha tarea”.Se puso de relieve que de ese domicilio se sacaron medio camión de chatarra y evidencia de larvas de mosquito aedes aegypti, procediéndose a la detención del desaprensivo ciudadano e iniciándose la acción penal correspondiente.“Este Sábado Santo vivimos la Vigilia Pascual con la bendición del agua y el fuego, elementos éstos que significan la vida renovada –se resaltó-. Es por ello momento propicio para que todos los formoseños renovemos nuestro compromiso con la vida, la salud y el bienestar de todos, disipando la sombra de los temores que genera esta situación especial que estamos atravesando”.En tal sentido, se instó a “continuar con esperanza y alegría este esfuerzo compartido que estamos realizando de cuidarnos entre todos. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finaliza el parte del Consejo.