En cuarentena el contador sigue trabajando, quizás más…. Y necesita cobrar sus honorarios

Formosa, 18 de abril de 2020

Ante la acuciante situación que viven muchos profesionales en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio de manifiesto por la pandemia de CORONAVIRUS COVID-19, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa quiere hacer saber a la comunidad en general, que por más que los contadores no hayan sido exceptuados del aislamiento, y pese a las dificultades de no poder acceder a sus estudios contables de manera normal y habitual junto con sus auxiliares, ellos continúan trabajando de forma limitada y extraordinaria sin poder contar con todos los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos y vencimientos establecidos por los organismos de recaudación, debe adaptarse diariamente a nuevos métodos, formas, e innumerables nuevas normativas y reglamentaciones sancionadas a diario, y cumplir con sus clientes en cuanto a la presentaciones impositivas, como también permitirles la inscripción a programas asistenciales que les ayuden a superar esta Contingencia.Por ello, que, si bien estamos en cuarentena, es importante resaltar que el contador sigue prestando sus servicios profesionales a los clientes, pese a todas las dificultades mencionadas y consecuentemente debe cobrar sus honorarios, los cuales forman parte de su sustento económico.En este marco de nuevas normas y de alta volatilidad financiera, el profesional de las ciencias económicas se transformó así en piloto de tormentas, dedicando buena parte de su esfuerzo a informar, a asesorar y a acompañar a clientes y empresas, a fin de atravesar este tiempo de incertidumbre, contribuyendo a que esas organizaciones se mantengan abiertas y se preserven los empleos.El contador siempre está listo para hacer el planeamiento tributario y para aprovechar los beneficios que la legislación ordena. Y esta oportunidad incluso le ha tocado trabajar de manera extraordinaria para formalizar la inscripción de sus clientes empleadores al Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción ATP, cuya normativa (R.G.4693/2020) fuera publicada el día 09/04 (Jueves Santo) dando inicio a un plazo perentorio de inscripción de unos pocos días, con requerimiento de datos adicionales, lo que sin lugar a dudas implico una carga extra al profesional.Al que tranquilamente podríamos sumar, la exigencia de las entidades bancarias para el acceso al programa de financiamiento para el pago de sueldos para Pymes.Está visto que, la lógica que se plantean en los distintos sistemas con los cuales tiene que interactuar, no es la misma del profesional, ya que constantemente nos encontramos con dificultades para aplicar y poder llevar a la práctica, amén de las inentendibles e indescifrables resoluciones, donde la carga de responsabilidad recae siempre en el profesional.En estos tiempos que vivimos, el Contador, tiene que reinventarse, minuto a minuto, para tratar de cumplir con todas las tareas y compromisos, planeándose las dificultades como desafíos, transformándose contantemente, hasta el punto en algunos casos de no tener vida propia.Queremos enaltecer al contador público nacional, quien es imprescindible para el funcionamiento saludable de las empresas, sean micro, pymes o grandes, como así también para otras organizaciones, y para cualquier contribuyente que emplee sus servicios. Es el único profesional habilitado por Ley para generar informes y balances que den fe de la salud económica y financiera del negocio.Queremos hacer saber a nuestros matriculados, que el Consejo por su lado, no ha cesado en buscar las formas de facilitar el trabajo a sus matriculados, brindando formas alternativas de certificación de trabajos, corriendo el vencimiento del derecho de ejercicio profesional, gestionando capacitaciones virtuales con beneficios excepcionales y resaltar que, de forma incesante, por si y a través de la FACPCE hemos presentado sendas notas solicitado prórrogas, aclaraciones, simplificaciones y todo aquello que redunde en facilitar la labor profesional.Es por lo expuesto, que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa le solicita a empresas y contribuyentes, los mayores esfuerzos para proporcionar la información a sus contadores, sin poner en riesgo su salud ni incumplir la cuarentena obligatoria, como también pedirles entendimiento, comprensión y reiterarles que el contador público nacional matriculado, tiene derecho a percibir sus honorarios. Que sabido es que no se tratan de montos onerosos si se tienen en cuenta sus responsabilidades y exigencias de estos tiempos.