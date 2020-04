El ministro Zorrilla sostuvo que los 180 días de clases: “Está en veremos”

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Zorrilla, indicó en la conferencia de prensa dada por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que la pandemia "obligó a todo el sistema educativo nacional y provincial a tomar medidas que no estaban contempladas con anterioridad". E incluso los 180 días de clases fijados para el calendario escolar 2020, “está en veremos”, puntualizó.Una de ellas es la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación que "si bien muchos docentes formoseños fueron capacitados en el uso de esas herramientas ahora el sistema educativo ha tenido que apelar a ellas". Es así que en Formosa describió: "Se plantearon varias alternativas, una de ellas, fue que muchos directivos de las escuelas instruyeran a sus docentes y comenzaran a utilizar diversas herramientas la más común es el whatsapp para ponerse en contacto con sus estudiantes y aportar elementos de guías para continuar la enseñanza".Sin embargo ante la coyuntura de la emergencia por el coronavirus se plantean discusiones en el orden local y también nacional acerca de cómo continuar evaluando los conocimientos y los saberes, más allá de que se organizaron y desarrollado por parte del Ministerio de Educación de la Nación guías, procedimientos y recomendaciones pedagógicas para que todos los directivos de las escuelas y docentes continúen sigan con la labor de enseñar.Mientras que en Formosa, aclaró el doctor Zorrilla: "Se está utilizando la Red Provincial Medios para llegar con clases educativas y formas de trabajar aportando ideas para seguir desarrollando capacidades, no solamente transmitir conceptos o memorizar, sino desde los contenidos ir desarrollando las capacidades; y en este momento tenemos en Youtube unas 10 mil visitas realizadas, además de los programas que emiten los canales, a eso se suma todo lo que aporta la Nación y las plataformas variadas que están abiertas para ingresar".Porque agregó: "Lo que más nos preocupa a nosotros como sistema provincial educativo es la adecuación de esos contenidos a la realidad local, la contextualización y el desarrollo de capacidades. En ese trabajo estamos todos involucrados, por lo que venimos haciendo rondas de reuniones por videoconferencia por medio de la aplicación Zoom".En esas reuniones, en la jornada del jueves 2 un total de 77 directores de escuelas secundarias, fueron opinando a partir de sus conocimientos y sus experiencias "y eso lo volcamos a un banco de datos para sistematizar después y plantear lo que haya que reformular posteriormente en nuestro sistema educativo", contó el ministro.Otro de los temas que abordó fue las suplencias de docentes, a lo que el titular de Educación dijo: "Los docentes que realizan las suplencias se han renovado los contratos de aquellos correspondientes a docentes que están con licencias justificadas".Y añadió: "En este momento no estamos designando ningún docente porque ellos están desde su casa en actividad, así que la cuestión de la renovación de las suplencias, -si empezaron a tener efecto antes del inicio del ciclo lectivo-, no hay ningun problema, ellos siguen figurando en las mismas condiciones".Por otro lado, acerca del calendario escolar previsto para este año de 180 días de clases, se sinceró al funcionario al decir que "todo está en veremos, esta situación de la pandemia alteró toda la rutina del país, los 180 días de clases han entrado en un paréntesis"."Lo que más nos importa desde el Ministerio es continuar apoyando a nuestros estudiantes de alguna forma o través de algún medio desde el viejo soporte papel hasta lo más moderno. Para así seguir sosteniendo a los nuestros estudiantes, estudiando, aprendiendo con temas pertinentes y relevantes que le interesen a ellos", comentando que una escuela secundaria rural ubicada en La Madrid se plantearon tener ejes pedagógicos a partir del virus COVID-19.De esa manera desarrollar una educación integrada e integral; donde los docentes aseguró: "Tienen la responsabilidad ética y profesional con los estudiantes, siendo parte del contrato pedagógico que cada uno de ellos firma con las familias de sus alumnos, y siendo una responsabilidad intergeneracional porque tenemos que formar a las futuras generaciones, es una tarea humana y patriótica a la que no podemos renunciar".