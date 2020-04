Defensa al consumidor: En solo 72 horas, labraron 89 actas de infracción

En el marco de los operativos de verificación y cumplimiento de la ley de Defensa del Consumidor y de las resoluciones de precios máximos de referencia la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia en la jornada de ayer (martes 7) se labraron 51 actas de infracción en 19 puntos de ventas de la cadena de comercialización de productos y artículos de primera necesidad, -siendo en total en las últimas 72 horas-, 89 actas de infracción.En la mayoría de los casos, procedieron al secuestro de mercadería vencida, corrección de lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para aplicación de sanciones y multas.Según información certificada por las autoridades provinciales en el ámbito del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que el arquitecto Edgar Pérez, a cargo del área, indicó que siguiendo con estas actuaciones, en la mañana de hoy (miércoles 8) verificaron 10 comercios de la ciudad, y nuevamente secuestraron mercadería vencida en un importante número.Frente a este panorama, afirmó que recrudecerán los controles y las energías con las que vienen trabajando para así terminar con las conductas de especulación que ponen en riesgo la salud de los formoseños y fue terminante: “Hay todavía comerciantes que entienden que esta situación de pandemia sirve para hacer negocios a cualquier precio, y a restarle valor a la salud de los formoseños”. “Este no es momento, ni para especuladores, ni para poner en riesgo, más allá del riesgo que ya tenemos por el coronavirus, la salud de formoseños”, agregó.Remarcado que los controles se acentuarán en la ciudad, pero también en el interior provincial próximamente, y serán coordinados con todos los intendentes municipales.El funcionario explicó, que a los controles de precios máximos que estableció el Gobierno Nacional para que se cumplan en cada una de las góndolas de los supermercados, autoservicios, cadenas de ventas, mayoristas; el total de cuerpo de fiscalizadores además constata en qué condiciones de calidad y seguridad se venden los productos al consumidor, si está abastecido el comercio, si efectivamente tienen exhibidos los listados al ingreso de cada comercio –aquellos que ofrecen algunos de los 238 artículos que tiene Formosa referido como precios máximos-.Si el precio de la góndola está correctamente realizada, y además si ese precio que figura en góndola se mantiene cuando llegamos a línea de caja para abonarlo, comentando que pareciera que esto último son cosas obvias de ser cumplidas, pero evidentemente no es así por los 89 actas de infracción que se han realizado en solo tres días de fuertes controles.En consecuencia, advirtió, enfáticamente, que van a intensificar las verificaciones en toda la cadena de comercialización y utilizando al máximo los resortes legales “para que estas conductas se terminen”, porque no se trata solamente de una cuestión de precios, sino “que se está poniendo en riesgo la salud de los formoseños” y añadiendo que de verificarse la realización de mercadería vencidas por parte de comercios que ya fueron notificados, procederán a la clausura del local y a la denuncia penal correspondiente, ya que es inadmisible."De esto salimos entre todos, como siempre remarca el Gobernador, y no de manera individual y mucho menos priorizando el bolsillo por sobre la salud de los formoseños", pidiendo a la comunidad que denuncie este tipo de maniobras en los precios de los artículos de primera necesidad o en caso de observar también mercadería vencida.Para finalmente indicar que lo pueden realizar a través de la línea gratuita 0-800-444-0942 en el horario de 7 a 13 y de 17 a 20 horas; y al correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gob.arLo principal es identificar el comercio, para así “el cuerpo de fiscalizadores pueda intervenir y hacer cesar esta conducta”, concluyó el arquitecto Edgar Pérez, exhortando a los ciudadanos a comprometerse con este objetivo de terminar con la especulación en los precios de la mercadería.Mercaderías vencidas y con sobrepreciosEn el marco de los procedimientos que se vienen realizando durante esta semana -respecto al control de precios de referencia y calidad de los productos-, emitidos por la Secretaría de Comercio de la Nación, el contador Isidro Ríos, quien es inspector del equipo de fiscalización de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, informó que se decomisaron unos 500 productos de la sucursal central de la cadena de supermercados Pájaro Azul S.A. (APA).Desde el 6 de abril funciona un equipo de fiscalización, el cual controla el cumplimiento de los precios máximos de referencias emitidos por el Gobierno Nacional.En este sentido, Ríos comentó que es la tercera sucursal de APA con productos vencidos exhibidos en sus góndolas: “en este supermercado nos sorprendió la cantidad de productos que se encontraron en esta situación de vencimiento y que ponen en riesgo al consumidor”.“Según el relevamiento realizado, son unos 500 productos comestibles, productos cárnicos, panificados, lácteos, gaseosas, y en algunos de los casos el vencimiento era desde el mes de febrero; es mucho tiempo para tenerlo en las góndolas, están poniendo en riesgo a los consumidores con productos vencidos, ya estamos elevando el acta de infracción correspondiente y las autoridades emitirán el acta de infracción correspondiente”, manifestó contundente.La Resolución 102/20 de la Secretaría de Comercio dicta que los precios máximos tienen que estar exhibidos al público, para que los consumidores sepan cuáles son los productos que tienen precio de referencia. Es obligación de los comercios contar con éstos en góndola.Al respecto, Ríos se pronunció acerca de la actuación del equipo de fiscalización: “nosotros estamos haciendo el control para que se cumpla con esa normativa y en el caso de que no lo hagan, se emite el acta de infracción correspondiente. Los artículos decomisados van a ser retirados del local comercial y entregado a las autoridades para los trámites pertinentes.”Y en relación a las denuncias que se vienen recibiendo para detectar e impedir esta práctica abusiva, en medio de una situación de extrema fragilidad económica de los trabajadores, dijo que se trata de “dar respuesta rápida a los pedidos de los consumidores, estamos abocados a esto, a protegerlos.”Desde el 20 de marzo último y por 30 días, los precios de algunos alimentos de la canasta básica, bebidas, limpieza y artículos de higiene personal se mantendrán, como máximo, en torno al monto que se puede consultar en el siguiente link: https://preciosmaximos.argentina.gob.ar.Desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor se insiste en la colaboración de la ciudadanía, poniendo a disposición una línea fija de contacto para hacerlo: 4436198, en los horarios de 07:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.