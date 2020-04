La provincia de Formosa se mantiene sin casos de COVID-19

En las últimas 24 horas se incorporaron por protocolo dos casos sospechosos por presentar síntomas respiratorios y fiebre, los cuales fueron puestos en aislamiento hospitalario y luego descartados, ya que los resultados dieron negativo a coronavirus.Así lo informó este miércoles 8 de abril, día del aniversario de la fundación de Formosa, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González.Fue en la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, marco en el que se dio a conocer el nuevo parte informativo sobre la situación del coronavirus en la provincia.Participaron también el arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, y el doctor Mario Romero Bruno, director de Epidemiología y del Hospital Central.De esta manera, Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19 según protocolo sanitario nacional.Aislamiento obligatorioExisten 459 personas con aislamiento obligatorio, sometidas al protocolo sanitario en carácter preventivo y bajo control por parte de la Policía provincial y de los agentes del sistema de salud.En el interior provincial son 232 las personas en esta condición y 227 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 68 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.A su vez, el ministro González informó que “hemos desarrollado un sistema informático de geo-localización para el seguimiento de la cuarentena obligatoria con entrecruzamiento de bases de datos de salud y seguridad”, lo cual “permite un mejor control del aislamiento preventivo para seguridad de todos los formoseños”.ControlesEste martes 7 ingresaron a la provincia 442 personas y 403 vehículos, de los cuales 391 eran camiones de carga. Ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus, aunque igualmente se las deriva, salvo excepción legal, a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) para su evaluación y posterior definición de las medidas preventivas a cumplir.Fueron controladas 8448 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todas las localidades, siendo judicializadas 393 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Además se controlaron 6775 vehículos y se secuestraron 11 de ellos.DengueEn relación a la lucha contra el dengue, se comunicó que este jueves 9 de abril, se continuará con la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Mojón de Fierro.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios San Miguel de Laguna Blanca, Malvinas de Riacho He He, Centro de Clorinda y en Villa Rural, 4 Vientos, Pasarela Norte y Sur de la localidad de Buena Vista.Esta tarea se realizará también en Formosa Capital en los barrios La Floresta, La Paz, Virgen del Rosario y San Francisco, mientras que el trabajo conjunto de descacharrizado se efectuará en los barrios Fleming y El Resguardo con equipos del Municipio capitalino y del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.BancosEn otro orden, se indicó que por resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se dispuso que las entidades financieras atenderán a partir del lunes 13 de abril a los clientes que previamente solicitaron un turno a través de internet, teléfono y/o cualquier otro medio electrónico, y las entidades entregarán por vía electrónica un comprobante del turno acordado.Estos clientes solo podrán presentarse en el día y la casa bancaria indicados. No habrá atención por ventanilla, se recalcó.Asimismo, este sábado 11 de abril se conocerá el listado de beneficiarios de los bonos de $10.000, el cual se podrá chequear con el número de DNI, según informó el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli.Cabe señalar que este organismo estableció el cronograma de cobro de jubilados nacionales y pensionados, por terminación de DNI y sumas menores a $17.859, desde el 9 de abril hasta el 23 de abril.Para los jubilados y pensionados nacionales que cobran una suma mayor a ese monto, lo harán desde el 24 de abril hasta el 30 de abril.Controles de preciosEn el marco de los operativos de verificación y control de cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y de las resoluciones de precios máximos de referencia, este miércoles 7 se realizaron 51 actas de infracción en 19 puntos de venta, con lo que ya son 89 las actas de infracción labradas en los últimos días, donde además se procedió al secuestro de mercaderías vencidas, corrección de la lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para la aplicación de sanciones y multas.De verificarse la reiteración de comercialización de mercadería vencida por parte de estos comercios se procederá a la clausura del local y la denuncia penal correspondiente, se advirtió.En esa línea, se instó a la ciudadanía a colaborar con esta tarea de control denunciando irregularidades a la línea gratuita 0800-444-0942 de 7 a 13 y de 16 a 20 horas, o bien al correo electrónico: denunciaconsumidor@formosa.gob.ar.Aniversario de FormosaEn el tramo final de la conferencia se puso de relieve que este 8 de abril se conmemora el 141º aniversario de la fundación de Formosa.“Homenajeamos al comandante don Luis Jorge Fontana y a los pioneros –se remarcó-. Nuestra historia de sueños y esfuerzos compartidos y nuestro temple forjado en tantas adversidades superadas son nuestras fortalezas de hoy”, subrayando que “unidos siempre por el amor a esta tierra, debemos cuidarla y protegerla a ella y a quienes la habitamos”.Por último, se exhortó a “cumplir con todas las medidas sanitarias vigentes y, especialmente, con el aislamiento social preventivo y obligatorio. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, cierra el parte.