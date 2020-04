“Cuidar la salud de nuestras familias es lo más importante que tenemos” señaló González

El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, se refirió este miércoles en la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, a dos de las últimas medidas adoptadas en esta emergencia sanitaria. En ese marco señaló que “Cuidar la salud de nuestras familias, es lo más importante que tenemos”.Una es la situación de los formoseños que regresen a la provincia, quienes deberán rellenar un formulario y aguardar un turno con la fecha para volver y quienes luego deberán realizar un aislamiento en un centro de alojamiento que determine la Provincia. Y la otra es el esquema de circulación restringida para todo tipo de vehículos.Comenzó detallando el funcionario cuales son los criterios que se tienen en cuenta al momento de otorgar los tunos con los días para los formoseños que soliciten volver.El primero es contar con las plazas necesarias para poder incorporar, es decir, la disponibilidad de camas en los centros de alojamiento preventivo, aclarando que no se puede dejar librado al azar el ingreso de las personas, marcando que “si bien tienen el derecho de ingresar, pero también tenemos el derecho de cuidar la salud de todos”.Otro de los criterios es la salud y si es necesaria la contratación de algún medio de transporte, fundamentando que estas disposiciones tienen como objetivo “de qué manera organizamos el ingreso a la provincia para poder cuidarnos entre todos, ese es el horizonte”, dijo.“Cuidar la salud de nuestras familias es lo más importante que tenemos”, por lo que entiende a aquellos padres que están preocupados porque “tal vez sus hijos deban ir a un centro de alojamiento”, pero que también ellos entiendan de que el Estado debe tomar medidas en beneficio del bien común volvió a reiterarlo.Hizo notar nuevamente que “el virus no va a aparecer solo, el virus viene caminando en una persona”, por lo que es fundamental la vigilancia y los controles en los accesos a la provincia.Para responder después que las medidas de aislamiento obligatorio en un centro de alojamiento preventivo para las personas que regresen “no son un mero capricho sino es responsabilidad institucional y para garantizar la seguridad de las demás personas, porque no hay ellos y nosotros, sino que estamos todos los formoseños”.Circulación restringidaCon respecto al esquema de circulación vehicular restringida por orden de terminación de las patentes de todo tipo de vehículos, el funcionario defendió la medida y la tarea que está realizando la policía de la provincia en todo el territorio provincial.“En primer lugar debemos recordar a todos que estamos todavía con el sistema de aislamiento social, obligatorio y preventivo”, mencionando que ante las diversas situaciones se fueron detectando y advirtiendo fue necesario reforzar algunos aspectos que hacen a nuestra provincia en cuanto al otorgamiento de los certificados de excepción a la circulación restringida y “en cuanto a la cantidad de vehículos en tránsito”, sostuvo.Dijo que “se trata de una medida precautoria en esta emergencia sanitaria”, enfatizando que las personas que acreditan debidamente que pertenecen a servicios esenciales “están totalmente exceptuadas de tal disposición”.OposiciónTambién, el ministro de Gobierno fue consultado acerca de las opiniones de dirigentes de la oposición que cuestionaron algunas medidas dispuestas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19, a lo que respondió que como decía el político argentino contemporáneo Raúl Baglini: “A mayor distancia del poder más irresponsables en las declaraciones”.Resaltó que el Pueblo de Formosa, le confió la responsabilidad al gobernador Gildo Insfrán de conducir la política pública y la orientación de los recursos por los próximos cuatro años; y “él como responsable de ese mandato del pueblo lo está llevando adelante a través de todas las medidas que estamos tomando” junto con el equipo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, y las distintas áreas de gobierno que participan en coordinación con las políticas nacionales que fija el Poder Ejecutivo nacional en esta emergencia sanitaria.Apuntó que si bien puede haber otras miradas de cómo enfrentar esta situación el pueblo de Formosa que son respetables, en la provincia “las medidas y las decisiones en materia sanitaria en esta emergencia del Covid-19 se centralizan en el Gobierno Nacional y las aplicamos como responsables de la salud pública en las provincias los gobiernos provinciales”, reiteró finalmente.