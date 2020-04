Confirmaron 1409 casos de dengue en la provincia

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo Integral de Emergencia COVID-19, el director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, confirmó el número de pacientes infectados con el virus del dengue en todo el territorio provincial.





El médico, presentó un resumen de los casos detectados tanto por laboratorios públicos como por privados y también, los que se establecieron por nexo epidemiológico, es decir, teniendo en cuenta los antecedentes de vecinos y familiares con los mismos síntomas.





El total arrojó un resultado de 1409 casos confirmados de dengue en la provincia, teniendo en cuenta los resultados hasta el día viernes 3 de abril. De este total, el 71% son autóctonos, que significa que la transmisión que se comprueba es de las ciudades de Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Clorinda y Formosa.





“En estudio hay 562 muestras que están pendientes a establecer si tienen un certificado de laboratorio o el nexo epidemiológico, así que la actualización de estos pacientes estará en los próximos días. Se descartaron 975 casos, lo que totaliza 2946 pacientes estudiados”, argumentó el especialista.





Además, insistió a los potenciales pacientes que acudan a la consulta con un profesional y no se automediquen, porque “es fundamental descartar otra causa y que el médico notifique el caso”.





“Si no se hace no nos da la oportunidad del bloqueo, que tiene que ver con ir a la casas con la Brigada Sanitaria, eliminar los criaderos, fumigar la casa y las viviendas alrededor, nos da un margen de mayor seguridad”, indicó.





“Tenemos que volver a insistir con la responsabilidad ciudadana”





Por su parte, el ministro de gobierno, Jorge Abel González, se refirió a la situación de aislamiento obligatorio en la provincia y el no cumplimiento por parte de algunos habitantes.





En ese sentido, confirmó que esperarán las definiciones a nivel nacional para llevar adelante las acciones correspondientes al contexto de pandemia en el territorio provincial.





“Hay que recordar que en este tipo de situaciones la conducción y las decisiones son centralizadas y las ejecuciones de las mismas descentralizadas, entonces una vez que el Estado nacional defina las pautas sanitarias a seguir, vamos a ir definiendo las acciones concretas en la provincia”, explicó.

También reiteró la responsabilidad social de los formoseños para no “poner en riesgo lo que venimos construyendo” con el cumplimiento del aislamiento social obligatorio.





“Hicimos un camino pero falta mucho por transitar, no son vacaciones, vimos personas caminando por la calle en grupos, vemos personas que salen desaprensivamente a recorrer la ciudad. Por favor, no olvidemos que estamos con una pandemia, es un fenómeno global”, señaló.





Y aclaró: “Que no hayamos tenido hasta el momento en Formosa no significa que no lo vamos a tener, lo vamos a tener pero depende de nosotros, de los formoseños y formoseñas, que eso tarde más en ocurrir. Tomemos conciencia, salgamos una vez al día a realizar las compras o una vez cada dos días, no utilicemos esa excusa para salir de nuestras casas”.





En esa línea, resaltó que “salir de la cuarentena es un proceso” pero para poder hacerlo, “hay que cumplirla”.





“Nos preocupa que haya gente que todavía no entienda, de esto vamos a salir de la única manera que podemos: todos juntos, acá nadie se salva solo, eso no existe”, aseguró.

Respecto al descreimiento por parte de algunos medios de los casos negativos de COVID-19 en Formosa, González dijo que “nosotros no podemos hablar de lo que creen otros, tenemos que seguir haciendo lo que corresponde”.





“Como hemos dicho en algún medio nacional, Formosa es un mal ejemplo en muchos casos: tener una provincia desendeudada, que paga los sueldos en tiempo y forma, con fondos propios, con el 15% de aumento, a la totalidad de los empleados públicos; que otorgó un bono extraordinario a la policía de la provincia, acompañando a la decisión del gobierno nacional con las fuerzas federales; tener un modelo político que nos permitió construir un sistema de salud integral que brinda respuestas a los formoseños”, describió el funcionario.





Y agregó: “Un modelo que dio claras muestras de compromiso, llevando adelante un proceso verdaderamente federal de infraestructura al interior de la provincia, porque es la misma que vemos en la capital, tanto en salud, como educación, con una integración territorial importante, con internet en toda la provincia, eso genera algunas veces ciertas actitudes”.





González asumió que es comprensible que otras personas no entiendan cómo Formosa tiene menos cantidad de casos confirmados de dengue que Capital Federal, que cuenta con más recursos materiales, pero reconoció que “nosotros tenemos decisión política”; y aseveró que “esa es la gran diferencia: la decisión de la construcción de un modelo que nos incluya a todos”.





Por último, bromeó con que en la provincia no hay casos de COVID-19, porque “Dios es formoseño”, pero hay que “ayudarlo con obras concretas”.





“En este caso son acciones políticas concretas que brinden mayor igualdad y mejor calidad de vida a todos los habitantes de Formosa y lo venimos realizando hace muchos años atrás, juntos, porque cada dos años el pueblo de Formosa ratifica el camino que venimos recorriendo”, concluyó.