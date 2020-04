Celauro: “Nos vimos golpeados fuertemente”

El intendente de Clorinda Manuel Celauro aseguró que tras la declaración del aislamiento social obligatorio por coronavirus y el cierre de fronteras, la ciudad fronteriza se vio fuertemente golpeada, sobre todo en la faz comercial. Pidió flexibilidad para las provincias que no tienen casos de COVID19“La actividad se vio resentida en Clorinda no solo con la cuarentena, sino cuando se cerró la frontera, una ciudad que vive en su gran mayoría de la actividad comercial fronteriza, nos vimos golpeados fuertemente” explicó el jefe comunal.Dijo que en ese marco la población está cumpliendo con las indicaciones de quedarse en casa, salvo algunos jóvenes que no son del todo conscientes y salen a pasear en motocicleta, “sin justificativo alguno”.Celauro se refirió también a la decisión del gobierno nacional de disponer la reapertura parcial de un grupo de pasos de fronteras para facilitar el regreso de argentinos que siguen afuera del país, en el medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia mundial por coronavirus.La Dirección Nacional de Migraciones rige desde el 1 de abril e incluye a ocho pasos terrestres en todo el país, incluido el de Clorinda.“Pasaron unas cien personas, seis son de Clorinda, que entraron, se los controló, no tenían ningún síntoma, están haciendo la cuarentena obligatoria, controlados por Salud y por la Policía, el resto eran de otras provincias” detalló para agregar que “Eso sigue funcionando, cualquier argentino que esté en Paraguay o extranjero radicado en Argentina puede ingresar por esos lugares”.Mejor terapia intensivaEl jefe comunal fue consultado sobre como se prepara sanitariamente la ciudad para un posible brote de coronavirus, a lo que respondió que “Estamos mucho mejor que un tiempo atrás, esta situación crítica hizo que se ponga en funcionamiento la sala de terapia intensiva del hospital que hacía tiempo estaba preparándose pero nos faltaban cosas como respiradores. Ahora está equipada totalmente, ayer llegaron cosas que nos faltaban, estamos en condiciones de contener a seis u ocho personas con respiradores, tenemos camas para aislamiento, el equipo de camas con oxígeno para pacientes que no estén tan graves”.Control de preciosEn otro orden, detalló que hace una semana el municipio realiza un control de precios máximos de referencia en comercios locales, sin llegar a la clausura, habiéndose detectado algunas irregularidades. “Sí labramos actas e informamos al Ministerio de Economía y ellos tomarán las medidas que correspondan” afirmó.Celauro se mostró preocupado por el comercio de su ciudad: “Hay cosas que debemos coordinar, hay pequeños comerciantes que me piden abrir, nosotros no tenemos la misma realidad que el conurbano bonaerense o ciudad de Buenos Aires. Habría que tomar medidas locales para flexibilizar el tema, porque la gente tiene que trabajar, hay que pagar alquileres, servicios” pidió.