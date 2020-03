Una azafata formoseña trabaja como voluntaria repatriando argentinos del exterior

La azafata formoseña de Aerolíneas Argentinas y Austral, Anita Teresita Inchausti Díaz Colodrero contó cómo es el trabajo que llevan adelante en el marco de la emergencia mundial por COVID-19.Señaló que está trabajando como voluntaria en la repatriación de argentinos dispersos por el mundo, y que hasta el momento no tuvo que vivir momentos difíciles en los vuelos con pasajeros con síntomas.“En Aerolíneas Argentinas y Austral nos encontramos trabajando de forma segura, porque la empresa nos brinda utensilios, nos mantenemos a dos metros del pasajero y no tenemos ningún contacto con ellos. Como es una infección que se transmite entre metro y metro y medio, nos proveen de guantes, barbijos y alcohol en gel, otras cosas no necesitamos” explicó en contacto con Fm Tropical.La azafata pidió a la población tomarse en serio esta pandemia y pensarlo “fríamente” ya que el virus de COVID-19 no discrimina edades. “Si tomamos conciencia, vamos a usar el jabón de mano cada 20 minutos, el alcohol en gel, todas las medidas posibles para evitar el contagio, evitar lugares con gente, nos cuidaremos. Este virus no discrimina, le puede tocar a una persona grande o chica” consideró.Dijo que se ofreció como voluntaria en esta emergencia- es decir para trabajar en los vuelos que viajan al exterior para traer a los miles de argentinos dispersos por el mundo- porque en su familia no hay personas que integren los grupos de riesgo para esta enfermedad.“No hay que tomarlo en broma, cuanto nos puede costar, un par de días, pasemoslos, tenemos que ser conscientes, no tomarlo con poca seriedad” insistió.Señaló que en la actualidad, las azafatas mantienen distancia con los pasajeros, sólo tocan el porta-mantas para cerrarlos, y comentó que durante el vuelo reciben la indicación de que si detectan algún posible caso de fiebre, deben avisar a sanidad, para que espere al pasajero, al arribo del vuelo.Destacó finalmente la importancia del personal de tierra de las empresas del Estado, quienes están muy expuestos en esta emergencia y realizan una gran labor.