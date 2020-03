Tercera muerte por coronavirus en Chaco: Una mujer que se contagió en un retiro espiritual

La mujer de 70 años, había ingresado al Sanatorio Sagrada Familia de Resistencia. Se presume que se habría contagiado en un retiro espiritual y que habría tenido diabetes. Lo confirmó a la redacción de La Dos, Nicolás Ivancovich, director de Emergencias Sanitarias del Chaco.Según confirmó a la redacción de La Dos Nicolás Ivancovich, Director de Emergencias Sanitarias del Chaco, una mujer de alrededor de 73 años falleció esta mañana en el Sanatorio Sagrada Familia, ubicado en la capital chaqueña. La misma había ingresado el pasado jueves con insuficiencia respiratoria y permaneció internada desde entonces.Ivancovich comentó a este medio que la mujer tenía obesidad y no descartan que haya sido diabética. No fue sino hasta ayer por la noche que se confirmó que tenía coronavirus (Covid-19), y falleció en horas de esta mañana.La mujer no tenía antecedentes de viajes, y se presume que se contagió en el santuario de la iglesia ubicada en el Barrio Santa Inés, donde residía. El único nexo de contacto sería con los sacerdotes de Resistencia que dieron también positivo en el análisis de coronavirus que dirigieron un retiro espiritual en el santuario. Además de ello, se desconoce que haya mantenido contacto con otro caso de la enfermedad.