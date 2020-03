Barajar y dar de nuevo “peronizando” la economía y la sociedad global

En el contexto de esta pandemia de Covid-19, donde todos los analistas coinciden en que, tras superar la coyuntura sanitaria, se cierne la amenaza de una espantosa recesión económica con consecuencias negativas en todos los órdenes.Con la crisis en curso los líderes mundiales han tomado medidas económicas expansivas, que permita sostener la demanda y por lo tanto el “cash flow” de las familias a los fiscos y las empresas.Pero, la cuestión será como seguir la película de la economía mundial una vez superada la pandemia.Y acá es donde surge el concepto de “Comunidad Organizada” del líder argentino Juan Domingo Perón como la posible respuesta a la cuestión.“Vivimos en una época de capitalismo rentista, en la que llegan más rentas a los dueños de propiedades físicas, financieras e intelectuales, mientras que la inmensa mayoría permanece en una inseguridad económica estructural”, explica en su reciente artículo “Coronavirus, crisis económica y renta básica”, Guy Standing profesor titular e investigador en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.“La humanidad necesita fe en sus destinos y acción, y posee la clarividencia suficiente para entrever que el tránsito del yo al nosotros, no se opera meteóricamente como un exterminio de las individualidades, sino como una reafirmación de éstas en su función colectiva”.Juan D. Perón, 1949Estamos ante la necesidad histórica de la acción política global (y nacional en cada estado) para subordinar la economía, los mercados, a un dar de nuevo de las cartas de producción y consumo en aras de un mejor vivir para todos. Aún para el mismo sistema, que a través de la dirección política de organismos internacionales y gobiernos nacionales recibirá un shock de recuperación.¿De dónde obtener los recursos? Muy simple. En primer lugar de un reperfilamiento de toda la deuda de los sectores productivo privado y del público a una tasa de interés que no sea usuraria, sino razonable (sino sería un salvavidas de plomo en el mediano y largo plazo), impuestos al carbono a empresas contaminantes, confiscación de depósitos en efectivo de cuentas en paraísos fiscales cuyos fondos se comprueben que provengan de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico de armas.Es que lo que generó el covid-19 es una conciencia de que la desigualdad, la entronización de la valorización financiera por sobre la productiva, el recorte del estado y la indiferencia ante la desigualdad, son el peor negocio, por lo que se hace imprescindible barajar y dar de nuevo para lograr lo que expresara “el General”, en el Primer Congreso Nacional de Filosofía, realizado en la Universidad Nacional de Cuyo el 9 de abril del año 1949:“La justicia no es un término insinuador de violencia, sino una persuasión general; y existe entonces un régimen de alegría, porque donde lo democrático puede robustecerse en la comprensión universal de la libertad y el bien general, es donde, con precisión, puede el individuo realizarse a sí mismo, hallar de un modo pleno su euforia espiritual y la justificación de su existencia”.Agustín Torres DíezD.N.I.: 27.205.401