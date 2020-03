Secuestran mercaderías sin aval aduanero con un avalúo de 1.400.000 pesos

La Policía realizó dos procedimientos, uno en el barrio Las Orquídeas y otro en El Quebrando, donde secuestraron mercaderías sin aval aduanero ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados transportados en una camioneta y dos vehículos utilitarios.En el marco de las políticas públicas de seguridad en consonancia con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía provincial acentúa los operativos masivos de control y prevención de delitos en todo el territorio formoseño.En esta línea de trabajo, conforme directivas precisas del Comando Superior de la Institución, se vienen desarrollando operativos en distintos puntos y barrios de esta ciudad capital, como así pasos fronterizos no habilitados ubicados en jurisdicción del Distrito Cinco.Conforme los lineamientos, la mayor presencia de efectivos en las calles participando de los operativos, este martes alrededor de las 10:30 horas, uniformados que se encontraban en el barrio Las Orquídeas de esta ciudad, muy próximo a la zona “El Mangal”, demoraron a dos sujetos que se desplazaban en una camioneta Ford F-100 con cúpula, que a simple vista trasladaban varios bultos que por sus características se tratarían de mercaderías ingresadas al país por pasos fronterizos no habilitados.Ambos ocupantes, el rodado y testigos hábiles requeridos a los efectos de certificar la actuación policial, fueron trasladados a la Comisaría Seccional Quinta, donde bajo formalidades legales se verificó la carga constándose 15 bultos conteniendo mercaderías varias y sin el aval aduanero.Al requerirle al conductor las documentaciones obligatorias para circular y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), se detectó que estaba en infracción a la Ley Nacional de Tránsito, quedando la camioneta fuera de circulación.Ante ello se entabló comunicación telefónica con la AFIP y la secretaria del Juzgado Federal con asiento en Formosa, informando el procedimiento cuyo avaluó es de 450 mil pesos.El segundo procedimiento se realizó cerca del mediodía, cuando efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales que formaban parte de este operativo, detectaron dos vehículos utilitarios Renault Kangoo que salían en inmediaciones a la nueva toma de agua ubicada en el barrio El Quebranto -próximo a El Mangal-, motivando que ambos sean interceptados para identificar a las personas.Se requirió la documentación de los rodados y de las cuatro personas (dos en cada vehículo). Posteriormente, con la presencia de testigos se solicitó a los conductores que exhiban el interior, accediendo al pedido, constatándose que transportaban varios bultos de mercaderías extranjeras ingresadas al país por pasos fronterizos no habilitados sin contar con el aval aduanero.Por razones de seguridad y con la debida custodia, ambos rodados, bultos y testigos hábiles fueron trasladados hasta la Delegación de Informaciones, donde prosiguieron los tramites.De ambos utilitarios se descargó un total de nueve bultos, constatándose en el interior de los mismos gran cantidad de mercaderías varias sin aval aduanero con un avaluó de 950 mil pesos.En ambos casos se incautó la mercadería por Infracción al Código Aduanero, labrándose el Expediente correspondiente. Los productos quedaron a disposición de la AFIP en el depósito de la Aduana local.