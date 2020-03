En febrero el Cuerpo de Bomberos registró 150 intervenciones en la provincia

El Cuerpo de Bomberos de la Policía insta a la comunidad formoseña a evitar la quema deliberada de pastizales, basuras o campos ya que son causantes de grandes incendios forestales, en algunos casos con pérdidas irreparables.El Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa tiene como misión salvaguardar la vida y bienes de las personas en ocasión de siniestros, incendios, derrumbes u otros estragos, tarea nada fácil que requiere una actitud de alerta permanente donde la protección preventiva juega un rol fundamental.Los incendios forestales provocan graves daños en los ecosistemas naturales, la pérdida de biodiversidad y de los hábitats para numerosas especies, como así daños económicos entre los que se pueden mencionar la caída de postes del tendido eléctrico, destrucción de postes que delimitan campos produciendo que los animales vacunos salgan hacia la ruta, destrucción de maquinarias agrícolas, viviendas por la propagación del fuego alentado por fuertes vientos e incluso podrían producir pérdida de vidas humanas.La mayoría de los incendios forestales se deben a causas humanas. En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía contempla trabajos preventivos e investigativos para evitar situaciones como las descriptas, y en caso de determinar la responsabilidad de alguna persona, se realizan las causas correspondientes con intervención de la justicia.Con la finalidad de evitar situaciones como las que se detallaron, la Policía brindó recomendaciones para prevenir incendios de pastizales, teniendo en cuenta las altas temperaturas, sumado al fuerte viento se conjugan a favor de la propagación descontrolada de incendio de pastizales y campos, dentro y fuera del ejido municipal, sectores periféricos de la ciudad y zona rural.En este sentido, el Cuerpo de Bomberos informó que durante el mes de febrero tuvieron 150 intervenciones en toda la provincia; de ese total 52 se produjeron en Pirané, en tanto en esta ciudad se registró 30 intervenciones.Cuando la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a rutas nacionales y/o provinciales, provoca la disminución de la visibilidad a ocasionales conductores, representando un potencial peligro para eventuales siniestros viales. Por ello, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomienda:* No realice quema de basuras, pastizales, en presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente daño material u otras situaciones más graves.* Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su domicilio, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de no menos de un metro, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.* Si viaja por la ruta, no arroje colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las temperaturas y más aún en esta zona, son muy elevadas y pueden iniciar un incendio.También se recuerda a la ciudadana, no realizar llamadas a los teléfonos de emergencia si no se trata de una situación real que amerite el requerimiento; alguien más puede necesitar auxilio mientras se atienden llamadas falsas o molestias.En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911 en esta ciudad, en el interior 101 o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888.