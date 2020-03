Se lanzó el ciclo lectivo 2020 de la Escuela de Artes y Oficios municipal

La Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina realizó en la mañana del martes, en el Centro de Capacitación Municipal del barrio La Alborada, el lanzamiento del ciclo lectivo 2020 de la Escuela de Artes y Oficios.Estuvieron presentes la coordinadora de Acción Social, Paula Cattaneo; la subcoordinadora, Clara Baldús; el director de la Escuela de Artes y Oficios, Carlos Quiroga; funcionarios municipales, profesores y alumnos.Además, durante la misma jornada se iniciaron las inscripciones con largas filas de interesados en participar de los 19 cursos que se dictarán, con una duración de tres meses cada uno.Al referirse al lanzamiento del ciclo lectivo, el profesor Carlos Quiroga comentó: “La escuela surgió como iniciativa del intendente Jorge Jofré con el objetivo de generar igualdad de oportunidades y posibilitar la rápida inserción en el campo laboral de quienes se capacitan. Hoy ya es parte de la agenda de cada formoseña y formoseño que tienen deseos de perfeccionarse y cada vez que se abre la escuela hay una gran cantidad de personas inscribiéndose y eso es algo que nos llena de orgullo y alegría”.También explicó que se busca evolucionar y mejorar constantemente, desde el punto de vista pedagógico, con respecto a los cupos para los cursos y en cuanto a la expansión de la escuela, construida sobre la base de la gratuidad.“Mientras más se capacite la gente, más libre va a ser nuestro pueblo, porque lo único que hace verdaderamente libres a hombres y mujeres es el conocimiento”, enfatizó el funcionario.Cursos que se dictaránLa oferta inicial se compone de 19 cursos de capacitación que son los siguientes: Artesanía en Madera Fibro Fácil; Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias; Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y Gas; Auxiliar en Panadería; Bordado Mexicano; Carpintería en MDF; Carpintería Fina en Aluminio; Confeccionista a Medida; Estética Facial; Herrería Artesanal; Manicura y Pedicura; Manualidades en Bisutería 1; Mecánica de Motos; Modelado en Goma Eva; Operador de PC; Reparación y Mantenimiento de Split y Aires Acondicionados; Pastelería; Serigrafía y Tejido – Crochet.Las clases, que comenzarán el 25 de marzo, tendrán lugar en 11 centros de capacitación, distribuidos en distintos puntos de la ciudad:B° La Alborada - Centro de Capacitación Municipal - Beruti y DiagonalB° San Martin - Fotheringham 658 - ATE (Asociación Trabajadores del Estado)B° Santa Rosa - Güiraldes 2010 - Casa particular - Flia AlmirónB° 1ro de Mayo - Mz11 C2 - Casa particular - Flia VelázquezB° Eva Peron - Mz57 C20 - Asociación Civil "Luz y Esperanza"B° San Pedro - Av. Sargento Cabral 606 - Asociación Civil "Primavera Azul"B° Eva Peron - E.P.E.S N°41 - Asoc. Civil "Centro de Cap. Profesional" (CeCaP)Bº Mariano Moreno - Paraguay 3025 - Casa particular - Flia. AmarillaBº Rep. Argentina - Somacal esq. Armando de Vita y Lacerra10Bº San Juan Bautista - Centro Municipal de Arte - Juan Luis Díaz 134511Bº NamqomLas inscripciones se realizan en el Centro de Capacitación Municipal (Beruti y Diagonal, del B° La Alborada) de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, y los únicos requisitos son: ser mayor de 18 años; primaria completa (no se pide constancia) y fotocopia del DNI (sin fotocopia del DNI los interesados no pueden inscribirse).