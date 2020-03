Rige en la UNaF el protocolo de seguridad contra el coronavirus

El Rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Augusto Parmetler confirmó que en la casa de estudios está en plena vigencia el protocolo de seguridad en el marco de la pandemia del coronavirus.En este sentido, remarcó que, en consonancia con lo dispuesto por las carteras de Salud de Nación y de la provincia de Formosa, se establecen licencias extraordinarias para al personal docente, no docente, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la universidad, que hayan estado o permanecido en tránsito en la República Federal de Alemania, República Popular de China, Corea del Sur, Irán, Italia y Japón, o los que indique el mencionado Ministerio en el futuro.Por otro lado, el Rector mantuvo una reunión con el Dr. Julián Bibolini, infectólogo, jefe del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la provincia y jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), de la que participó su gabinete y en la que se establecieron pautas para la prevención de la enfermedad y la organización de charlas de capacitación al respecto.Sobre este último punto, recientemente se llevó a cabo en el Salón “Rectores de la UNaF”, una charla organizada por la agrupación «No docentes Unidos», a cargo del Dr. Vicente Llanes, Especialista Universitario en Neumonología; y el Dr. Martín Romano, Infectólogo y Pediatra.Además, el viernes 13 del corriente, se llevó a cabo otra charla, organizada por el Centro de Estudiantes Lista Unidad de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y el Centro de Promoción de la Salud “Dr. Ramón Carrillo”, que funciona en el campus universitario, a cargo de la Dra. Teresa Ocello, infectóloga y docente de la FCS.Finalmente, el Rector Parmetler subrayó que, desde su gestión, se prestará especial atención a todas las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación y su par provincial, con el objetivo de prevenir el avance del coronavirus.