Analizan los precios de los alimentos y piden a la gente evaluar la compra de los productos

La situación de los precios y las remarcaciones en el rubro alimentos se sigue de cerca desde la subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia. El organismo implementó una vez lanzado Precios Cuidados, en el mes de enero de este año, un programa similar que es Precios Formoseños Sostenidos. En ese ámbito, se pone a disposición de la gente una variedad de productos de una canasta local, que es una opción más a lo que fue dispuesto por Nación.Ante esto, el titular de la subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario, Víctor Romea explicó: "Tenemos una base de seguimiento de los precios de los alimentos de primera necesidad, por ejemplo el fideo de medio kilo cuesta desde $32,55 hasta $35, mientras que en el mayorista la bolsa de 10 kilos de fideo se ofrece a $550, lo que quiere decir que haciendo cálculos, el valor del fideo por medio kilo, saldría $25,50, es decir, por debajo de los valores de referencia en los supermercados", indicando que sirve informar el seguimiento de los precios, para no crear opiniones “defectuosas”.Otro caso es el kilo del pan francés que ronda los $65, mientras que en Buenos Aires está a más de $100, agregando que “debemos ser una de las pocas provincias, que aun estando muy alejados de los molinos, tiene el precio del pan más bajo".También los precios de referencia del arroz que cuesta entre $45,90 y $56 en el tipo 0000, que "incluso esos valores están por debajo de la lista de Precios Cuidados, y corresponden al programa formoseño". También el caso de la harina de trigo 000, que se consigue entre $32 y $33 y el dulce de batata va desde $45.90, $53 y hasta $55.Otro muestreo, es la mayonesa de 133 grs. cuesta entre $28 y $33,90, siendo una diferencia de 20%, el caso de la yerba mate por kilo, cuesta entre $149 y $206, una diferencia de 30% según el relevamiento de precios en cuatro supermercados de la ciudad. Y el queso cremoso por kilo se consigue desde $260 hasta $350.Cerrando el licenciado que "hay una distorsión compleja de los precios, por lo que es necesario que el consumidor aproveche opciones que tiene a su alcance, incluso en ese seguimiento de precios nos encontramos que muchas veces los supermercados más chicos o almacenes tienen los precios de la mercadería por debajo de las grandes cadenas".LEY DE GÓNDOLASSiguiendo con esta temática y tras la aprobación de la ley de góndolas, fue consultado, el referente de la (CAPYMEF), Fabián Hryniewicz, acerca de si podrían bajar los precios de los alimentos.Para dar su opinión comenzó diciendo que hace tiempo desde Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), afirmamos que "el error más grande que se cometió en la República Argentina es que la cadena alimentaria quedó en poder de no más de media docena de empresas monopólicas que fijan el precio de mercado""Ahora con la ley de góndolas, al aparecer otras marcas que no son de las primeras, pero con productos de buena calidad y a un precio menor, va a obligar a que estas empresas monopólicas revean sus políticas de precios", afirmó.Aunque fue tajante al señalar que "no será en lo inmediato", pero que la gente "va a tener más opciones de marcas en las góndolas y habrá un poder de nivelación de los precios e incluso para abajo", indicando que son reglas básicas de mercado.Seguidamente, Hryniewicz, quien es también coordinador de Ciudades de Frontera e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reiteró que la lucha contra las remarcaciones de los precios, aún con el dólar estable, las tarifas de los servicios públicos congelados, se vincula "con el manejo de las empresas monopólicas que son dueñas de la cadena de alimentos".Agregando que por eso, pese a la instrumentación de Precios Cuidados, "con una canasta amplia, pero que cuando vas a la góndola no conseguís los productos".Haciendo notar que en Formosa "en el caso de los acuerdos locales como (Precios Formoseños Sostenidos) está la mercadería que se ofrece y con precios que son razonables, por lo que sería interesante que desde Comercio Interior de la Nación se tome alguna consideración y colaboren en la difusión de estas promociones ".