Recomendaciones emocionales durante la cuarentena

En momentos como los que estamos viviendo es natural sentirse abrumados, estresados, ansiosos o molestos, entre otras reacciones emocionales. Dese tiempo para detectar, lo que implica observar y comprender nuestras emociones y pensamientos y expresar lo que siente. Una vez que sabemos cómo nos sentimos podemos empezar a pensar en qué hacer para nuestro bienestar y que cosas interfieren en el afrontamiento de esta situación por ejemplo:• Tener en cuenta que esta situación recién empieza, que los efectos aún no son visibles y todavía lo percibimos como una suerte de vacaciones de las actividades que realizamos normalmente. La verdad es que estamos frente a una realidad altamente dinámica cuyas condiciones pueden cambiar de un momento a otro.• Reflexionar sobre que ninguno de nosotros han vivido una pandemia, ni siquiera nuestros abuelos. Tener en cuenta que lo que estamos atravesando es una situación novedosa en todos los sentidos, de modo que es posible innovar con nuestras emociones también. O por otro lado observar que se trata de una realidad transitoria, por más que cueste creer, esto no se quedará así.• En relación a la productividad, en sentido de sentirse útiles y productivos cambia, entonces contemplar la posibilidad de que por este momento está bien ser improductivos, no es algo malo, no está mal no poder salir a intercambiar si es por un bien mayor, que es el de protegernos y proteger a nuestros seres queridos.• Evaluar otros tipos de recursos, el arteterapia, fomentar vínculos grupales a través de internet, escritura mediativa, exploración a través de fotos, recuerdos etc.• Si tiene niños, es importante que puedan ayudarlos a expresar sus sentimientos, mantener la rutina tanto como sea posible, incitarlos a realizar algunas actividades y animarlos a seguir jugando. Recuerda los juegos que solías jugar de niño y ponlos en práctica.• Si convives con adolescentes es importante brindar información clara y precisa, no dejes que el adolescente tome como válido todo lo que se expone del tema en la tv o internet. Hacer un esfuerzo en activar lo lúdico y lo creativo. Pregúntale que siente y que piensa.• Si hay adultos mayores, es muy importante mantener el contacto telefónico para brindar apoyo emocional, ayudarlos a comprender la información que reciben de forma clara.• Hablar con ellos es una medida muy efectiva, escucha sus miedos y sus quejas, los aliviara notablemente. Si manejan y acceden a internet recomiéndales películas, videos o lecturas acorde a sus intereses. Si hay posibilidad de hacer video llamadas ¡Mucho mejor!• En la medida de las posibilidades, de acuerdo a la situación particular de cada persona, recuerde que el humor y la conexión social puede ser una forma de mitigar el estrés y aliviar la angustia.Todo lo que leíste son sugerencias, siéntanse en libertad de adaptarlas a su vida, sus gustos e intereses. La idea es no caer en “recetas psicológicas” para transitar estos momentos, tampoco caer en los extremos entre el caos de la desorganización ni en el estrés de planificarlo todo.