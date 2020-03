Parola: “El gestor de la unidad nacional es Insfrán”

Con la presidencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, este jueves 5 sesionó el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en la Capital Federal.“Con esto queda más que demostrado, más allá de que los formoseños no lo necesitamos, pero quizás el resto del país sí, que el gestor de la unidad es nuestro gobernador Insfrán y que cuando los formoseños y las formoseñas decidimos en las urnas realmente lo hacemos sabiendo a quién estamos votando”, manifestó la diputada nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Graciela Parola.Remarcó que “es un orgullo también como peronista poder participar en un congreso donde la unidad no sólo sea una proclamación, sino una realidad”.“Es un momento histórico para nuestro partido porque creo que la unidad tan anhelada que gestara de a poco el doctor Insfrán es una realidad”, subrayó la legisladora, recalcando que “tenemos la presencia de los congresales de Córdoba y de Salta que hacía mucho que no se acercaban como estructura partidaria, con lo cual esto demuestra que ese trabajo silencioso que lleva adelante el presidente del congreso, que es nuestro Gobernador da sus frutos y que es real”.Hizo notar en ese sentido que ello “demuestra también al país por qué los formoseños y las formoseñas elegimos al doctor Insfrán a conciencia y por qué cada vez que se presenta en una elección gana. Es por estas cuestiones, por el trabajo silencioso, pero que siempre tiene un resultado planificado a largo plazo y creo que hoy ya es una figura consolidada a nivel nacional”.No dudó en ponderar que “es el mejor estadista de la Argentina, por eso es el gran respeto que sienten todos los compañeros por el Gobernador, lo que a nosotros nos llena de orgullo”.PopulismoLuego la legisladora nacional fue consultada sobre las desacertadas declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien desde Guatemala se despachó afirmando que “el populismo es mucho más peligroso que el coronavirus”.“Del expresidente no me asombra que, en primer lugar, las declaraciones las haga en un marco internacional porque en nuestro país no creo que tenga muchos adeptos que puedan escuchar sus opiniones y, sobre todo, creerle”, señaló Parola, añadiendo que “sabemos lo que significan las opiniones de Macri, que intenta restarle valor a una ideología como lo es el Peronismo, arraigada de muchos años y practicada por la mayoría del pueblo argentino, lo cual quedó demostrado ahora en las urnas”.Opinó que lo que dijo Macri “es un poco faltarle el respeto a todo el pueblo de la Nación que él en un momento presidió”, haciendo notar que el expresidente “también dijo que los Gobiernos populistas hipotecaban el futuro y demás, entonces, ¿qué podemos decir de un Presidente que nos ha endeudado por más de cien años? Porque no es sólo a nosotros, sino a nuestros hijos, nietos y nietos de ellos”.“Creo que no hay que darle entidad porque lo que busca con estas declaraciones es generar prensa y nada más”, concluyó.